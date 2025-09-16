Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 września w Czarnym Borze na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że roznegliżowany mężczyzna biega po okolicy z metalową rurką.

Jak ustalili policjanci, agresor wielokrotnie zdążył już uderzyć w samochód zaparkowany na terenie jednej z posesji przy ul. Skalników rozbijając w nim większość szyb oraz oba lusterka zewnętrzne. Po chwili mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku.

"25-latek był pijany i noc spędził w policyjnej celi. Straty w mieniu oszacowane zostały na kwotę szczęściu tysięcy złotych" - informuje kom. Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

"25-latek przyznał się do winy i złożyła wyjaśnienia. Oświadczył, że dewastacji dokonał, gdyż był w konflikcie z 29-latkiem. Odwagi dodał mu dodatkowo wypity przed zdarzeniem alkoholu" - dodaje policja. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

