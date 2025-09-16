Logo strona główna
Wrocław

Zniszczył samochód sąsiada metalową rurką. Policja zatrzymała go na gorącym uczynku

Sąsiedzki konflikt zakończył się dewastacją auta i interwencją policji
Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim
Źródło: Google Earth
Zamiast zakończyć sąsiedzką sprzeczkę rozmową, 25-latek z powiatu wałbrzyskiego chwycił za metalową rurkę i zniszczył samochód sąsiada. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policjantów z Boguszowa-Gorców na gorącym uczynku. Straty oszacowano na 6 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 września w Czarnym Borze na Dolnym Śląsku. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że roznegliżowany mężczyzna biega po okolicy z metalową rurką.

Jak ustalili policjanci, agresor wielokrotnie zdążył już uderzyć w samochód zaparkowany na terenie jednej z posesji przy ul. Skalników rozbijając w nim większość szyb oraz oba lusterka zewnętrzne. Po chwili mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku.

"25-latek był pijany i noc spędził w policyjnej celi. Straty w mieniu oszacowane zostały na kwotę szczęściu tysięcy złotych" - informuje kom. Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.

Sąsiedzki konflikt zakończył się dewastacją auta i interwencją policji
Sąsiedzki konflikt zakończył się dewastacją auta i interwencją policji
Źródło: KMP w Wałbrzychu

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

"25-latek przyznał się do winy i złożyła wyjaśnienia. Oświadczył, że dewastacji dokonał, gdyż był w konflikcie z 29-latkiem. Odwagi dodał mu dodatkowo wypity przed zdarzeniem alkoholu" - dodaje policja. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

Zniszczył samochód sąsiada metalową rurką
Zniszczył samochód sąsiada metalową rurką
Źródło: KMP w Wałbrzychu
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Wałbrzychu

Województwo dolnośląskie
