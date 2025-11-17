Zderzenie dwóch aut, jedno dachowało. Kierowca uciekł

Do zderzenia doszło w poniedziałek około godziny 5 na drodze wojewódzkiej numer 382 w pobliżu miejscowości Chroślice w powiecie jaworskim.
- Po dojeździe na miejsce strażacy stwierdzili, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, z których jeden dachował i zatrzymał się na pobliskim polu. Kierujący tym pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb - podał kapitan Krzysztof Napierała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
Kierowcy drugiego pojazdu nic się nie stało.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji gazowej w uszkodzonym pojeździe oraz przeszukaniu pobliskiego terenu, by namierzyć kierowcę. Jak poinformował Napierała, nikogo jednak nie odnaleziono.
Policja sprawdza, co się stało
O komentarz poprosiliśmy podkomisarz Ewę Kluczyńską, oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. - Policjanci pracowali na miejscu, ale nie zatrzymali kierującego. Będzie prowadzone postępowanie, które wyjaśni, kto kierował pojazdem i doprowadził do kolizji - powiedziała policjantka.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Jaworze