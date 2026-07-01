Zapomniała o kluczykach, zatrzasnęła w aucie synka
Zamykała samochód i przypadkowo zostawiła w środku kluczyki. W szybko nagrzewającym się aucie był półtoraroczny chłopiec. Matka zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i poprosiła o pomoc.
Policjanci wybili szybę, by jak najszybciej wydostać dziecko. "Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej" - informuje bolesławiecka policja.
Apel policji
Policjanci przypominają, że podczas upałów temperatura we wnętrzu zamkniętego pojazdu wzrasta w bardzo krótkim czasie i może stanowić śmiertelne zagrożenie.
"W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apelują.
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Źródło: tvn24.pl