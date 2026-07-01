Wrocław Zapomniała o kluczykach, zatrzasnęła w aucie synka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Jak reagować, kiedy w aucie jest zamknięte dziecko? Źródło zdj. gł.: KPP w Bolesławcu

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Zamykała samochód i przypadkowo zostawiła w środku kluczyki. W szybko nagrzewającym się aucie był półtoraroczny chłopiec. Matka zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i poprosiła o pomoc.

Policjanci wybili szybę, by jak najszybciej wydostać dziecko. "Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej" - informuje bolesławiecka policja.

Apel policji

Policjanci przypominają, że podczas upałów temperatura we wnętrzu zamkniętego pojazdu wzrasta w bardzo krótkim czasie i może stanowić śmiertelne zagrożenie.

"W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apelują.

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