Niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie. Szybka interwencja policji 

Do zdarzenia doszło w czwartek, 29 sierpnia przed godziną 12 na parkingu przy jednym ze sklepów w centrum Bolesławca na Dolnym Śląsku.
- Matka, wysiadając nie zauważyła, że wypadł jej kluczyk, natomiast w momencie, kiedy próbowała od drugiej strony otworzyć - auto się zablokowało. Najpierw ludzie próbowali jej pomoc, ale niestety nie udało się - przekazała podkom. Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji.
Policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka zdarzenia z prośbą o pomoc, ponieważ w zatrzaśniętym samochodzie, zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu, znajdowało się 1,5-miesięczne niemowlę. Funkcjonariusze zastali na miejscu zapłakaną matkę.
"Dzielnicowi użyli zbijaka do szyb, aby otworzyć drzwi auta, co umożliwiło matce bezpieczne wyjęcie dziecka. Mundurowi skierowali kobietę w zacienione miejsce i sprawdzili stan zdrowia malucha" - informuje policja w Bolesławcu.
Na szczęście dziewczynka nie przebywała długo w nagrzanym pojeździe i finał tej historii jest szczęśliwy.
