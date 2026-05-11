Wrocław Pijany, z zakazem prowadzenia uciekał przed policją Oprac. Svitlana Kucherenko |

Bogatynia (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy policjanci z Bogatyni próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę volkswagena. Mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać ulicami miasta.

"W trakcie pościgu 19-latek stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna został zatrzymany" - informuje policja w Zgorzelcu.

Uciekał przed policją i rozbił auto Źródło: KPP w Zgorzelcu

Miał ponad dwa promile

Po sprawdzeniu okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Badanie wykazało także, że był pijany - miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Teraz 19-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia, a także wysoka grzywna i kolejny zakaz prowadzenia pojazdów.

Pijany 19-latek wjechał w ogrodzenie Źródło: KPP w Zgorzelcu

OGLĄDAJ: TVN24