Pijany, z zakazem prowadzenia uciekał przed policją
W nocy policjanci z Bogatyni próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę volkswagena. Mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać ulicami miasta.
"W trakcie pościgu 19-latek stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna został zatrzymany" - informuje policja w Zgorzelcu.
Miał ponad dwa promile
Po sprawdzeniu okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Badanie wykazało także, że był pijany - miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Teraz 19-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia, a także wysoka grzywna i kolejny zakaz prowadzenia pojazdów.
