Metalowym prętem zaatakował strażników leśnych. Został postrzelony i trafił do aresztu

Miał zaczepiać tych, którzy wybrali się na spacer po lesie. Nie ograniczał się - jak wynika z relacji śledczych - do zaczepek słownych. Gdy metalowym prętem zaatakował interweniujących strażników leśnych, jeden z nich użył broni. Postrzelony agresor najpierw trafił do szpitala, a później za kratki.

Do zdarzenia doszło na początku listopada na terenie jednego z kompleksów leśnych w gminie Stara Kamienica (powiat jeleniogórski). To właśnie tam agresywny mężczyzna miał zaczepiać spacerowiczów, a jednego z nich zaatakować metalowym prętem. O sprawie powiadomiono policję. - Ta o interwencję poprosiła strażników leśnych. Gdy ci pojawili się na miejscu, agresor ruszył na jednego z nich - informuje Patrycja Opalińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Użył broni

- Pomimo wezwań do odrzucenia narzędzia mężczyzna nie zastosował się do tych poleceń i zaatakował strażników - relacjonuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jeden z funkcjonariuszy straży leśnej został uderzony w rękę. Próby obezwładnienia agresywnego mężczyzny nie powiodły się. - W trakcie interwencji jeden ze strażników użył broni palnej i postrzelił napastnika - dodaje prokurator. Postrzelonemu w nogę mężczyźnie udzielono pomocy, a na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. To przetransportowało go do szpitala, gdzie przeszedł operację.