WOŚP 2026

Wypiecz obwarzanka, zatańcz i zmarznij w zalewie. Taki będzie 34. Finał WOŚP w Krakowie

00
Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny
Źródło: TVN
Dla ucha, dla brzucha i przede wszystkim dla najmłodszych pacjentów grać będzie w Krakowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach 34. Finału WOŚP na Rynku Głównym powstanie Miasteczko Orkiestrowe z przysmakami, poradami i koncertami. W tym czasie datki na szczytny cel zbierać będą między innymi golden retrievery. W Krakowie nie obejdzie się też bez tradycyjnej MotoOrkiestry, będzie też morsowanie w zalewie i możliwość wypieku własnego obwarzanka.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki przeznaczone zostaną na "diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów".

34. Finał WOŚP to moc wydarzeń od Tatr po Bałtyk i jak co roku w Krakowie z tej okazji będzie możliwość uczestnictwa w dziesiątkach rozmaitych wydarzeń pod szyldem czerwonego serca. Najważniejszy będzie szczytny cel, czyli zbiórka funduszy na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych.

WOŚP 2026. Najważniejsze wydarzenia w Krakowie

W Krakowie kluczowe wydarzenia w ramach Finału odbędą się oczywiście na Rynku Głównym, a także na Małym Rynku. W niedzielę od godziny 10 w tych dwóch miejscach otwarte będzie Miasteczko Orkiestrowe. W okolicy Sukiennic będzie można skosztować wyjątkowych dań, przyrządzonych przez kucharzy z topowych krakowskich restauracji. Własne menu przygotuje też społeczność turecka, która zaprosi na tradycyjne tureckie słodkości i aromatyczną zupę.

TVN-x-WOŚP_10-lat_grafika
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Aukcje WOŚP

O to, by smakowe wrażenia pozostały w zgodzie z dbałością o zdrowie, zadbają dietetycy, lekarze, dentyści i fizjoterapeuci, którzy będą dzielić się swoją fachową wiedzą.

W Miasteczku Orkiestrowym znajdzie się także namiot, w którym będzie można nauczyć się zasad pierwszej pomocy. Od strony ulicy Szewskiej na chętnych do podzielenia się najcenniejszym darem będzie czekać krwiobus.

Sztab WOŚP w Krakowie w 2025 roku
Sztab WOŚP w Krakowie w 2025 roku
Źródło: TVN24

Z kolei Mały Rynek opanują klasyki motoryzacji, czyli Złombol. To wystawa samochodów produkowanych w dawnym bloku wschodnim, których dumni właściciele zbierają dzięki tej atrakcji pieniądze dla domów dziecka. Od środka będzie można obejrzeć także samochód rajdowy Ilnicki Rally Team.

Od godziny 16 na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się finałowy, wośpowy koncert. Na scenie pojawią się: Czereśnie, Mr Lonely, Leniwiec, Pull the Wire, Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli "Wieliczka", a także Closterkeller.

Gdy wybije godzina 20, odbędzie się tradycyjne Światełko do Nieba.

WOŚP w Krakowie, w tle Sukiennice
WOŚP w Krakowie, w tle Sukiennice
Źródło: Shutterstock

Bieg, gra terenowa, kwesta z pieskami

Przez cały dzień w Krakowie obecni będą wolontariusze z puszkami na datki, a także będą trwać rozmaite licytacje, z których dochód wesprze cel 34. Finału WOŚP. Organizatorzy poinformowali, że - jak zwykle - wśród kwestujących znajdą się znane osoby, w tym aktorzy - Anna Dymna i Tomasz Schimscheiner. Będą też gwiazdy z ogonami, bo w samo południe na Rynku Głównym pojawi się Grupa Krakowskich Golden Retrieverów - ponad 60 psich wolontariuszy, którzy będą zbierać datki wraz z opiekunami.

Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Aukcje WOŚP
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Aukcje WOŚP
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Aukcje WOŚP

Zaplanowane na dzień 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą odbywać się nie tylko na Rynku Głównym, ale właściwie w całym mieście. O godzinie 12 z okolic Galerii Kazimierz wyruszy 13. Bieg Wielkich Serc, którego pięciokilometrowa trasa poprowadzi do kładki Bernatka i z powrotem. W tym samym czasie w okolicy Smoka Lajkonika, przy skwerze Konika Zwierzynieckiego, rozpocznie się "Smocza gra miejska - WOŚPowe questowanie". Gracze będą pomagać Smokowi Wawelskiemu uporać się z bólem brzucha. Przed wyruszeniem w drogę należy jednak zebrać drużynę!

Jeszcze więcej atrakcji

Przy Centrum Handlowym M1 zaplanowano tradycyjną MotoOrkiestrę, czyli wydarzenie dla miłośników motoryzacji - będą wystawy samochodów, wywiady z ludźmi świata motosportu i inne atrakcje.

Można kłócić się o to, co najbardziej kojarzy się z Krakowem, jednak z pewnością krakowski obwarzanek trafiłby wysoko na listę skojarzeń z miastem królów. Dlatego w niedzielę w Żywym Muzeum Obwarzanka będzie można nie tylko poznać sekrety tego wypieku, ale też samodzielnie go stworzyć - pod warunkiem wpłaty na rzecz WOŚP.

Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara

Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara

Tomasz-Marcin Wrona
"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"

"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"

Kilka wydarzeń zaplanowano także w Nowohuckim Centrum Kultury, czyli w kulturalnym sercu największej dzielnicy Krakowa. Sztab WOŚP przy NCK zaprosi w niedzielę między innymi na Kosmiczny bal dla dzieci (o godzinie 11), koncerty (od godziny 16) i wieńczące wydarzenie Ogniste Show przed wejściem głównym (o 19).

Całą listę wydarzeń zaproponowali na 34. Finał WOŚP przewodnicy turystyczni. Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich zaplanowała osiem tematycznych wycieczek po mieście. Można będzie pospacerować po Podgórzu szlakiem kobiet, posłuchać historii o Wzgórzu Wawelskim, a także przejść się śladami ekipy filmowej Stevena Spielberga, który w Krakowie nakręcił "Listę Schindlera".

Ta i tak już długa lista nie wyczerpuje masy wydarzeń, które odbędą się w niedzielę w Krakowie z okazji 34. Finału WOŚP. Dość wspomnieć, że w Klubie Studio zaplanowano Taneczną Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na Błoniach swoje pokazy będą od rana przedstawiać paralotniarze, a przy Klubie Żeglarskim Horn będzie można zahartować swoje ciało, morsując w zalewie Bagry.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WOŚPKraków34. finał WOŚP
