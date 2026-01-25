"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu

We Wrocławiu szykuje się wyjątkowy koncert Źródło: TVN24

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

We Wrocławiu jednym z dzisiejszych wydarzeń jest koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Razem z wojskową orkiestrą na scenie wystąpi Kamil Bednarek.

Dyrektor zespołu Mariusz Dziubek opowiedział TVN24 więcej o tym wydarzeniu. - Drodzy państwo, to swoisty mariaż, piękny, artystyczny, gdzie z wojskiem dzisiaj zaśpiewa Kamil Bednarek premierowy występ pod tytułem "Chwile jak te". Muzyka elektroniczna, set muzyki elektronicznej w połączeniu z dęciakami. Wszystko po to, aby pomagać i aby pięknie grać - opowiedział.

"Magiczna różdżka" na licytacji

Dziubek zaprezentował również swoją batutę, która stała się rozpoznawalna po tym, jak nagranie z dyrygowania podczas ubiegłorocznego kolędowania w Sejmie obiegło internet.

- Tę batutę, czyli mój instrument muzyczny, media okrzyknęły po występie w Sejmie jako magiczna różdżka. Tę magiczną różdżkę daje właśnie na moją osobistą licytację. To prywatna batuta, którą, mam nadzieję, przekaże w dobre ręce - dodał.

