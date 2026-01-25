Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: to wyjątkowy Finał

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: 34. Finał WOŚP jest wyjątkowy Źródło: TVN24

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członkini zarządu i dyrektorka ds. medycznych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żona Jerzego Owsiaka, oceniła w "Faktach po Faktach", że "to wyjątkowy Finał".

- W zeszłym roku było dużo hejtu, Finał był bardzo nerwowy. Bardzo niefajnie było w pewnych momentach. Dzisiaj od rana jest cudownie. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni. Robimy to wszystko płynnie, nie spieszymy się za bardzo - mówiła.

Stwierdziła też, że w studiu WOŚP jest "cudowna atmosfera", a patrząc na migawki z całej Polski, to "wszędzie jest tak fantastycznie".

- Mam nadzieję, że cały dzień do końca będzie tak piękny i tak fantastyczny, jak do tej pory - dodała.

Niedźwiedzka-Owsiak: gastroenterologia młodą dziedziną w Polsce

Rozmówczyni Diany Rudnik zauważyła, że "w Polsce jest 15 dużych klinik gastroenterologicznych i trzy mniejsze", do których kierowany będzie zakupiony przez WOŚP sprzęt. Wyraziła też nadzieję, że uzbierana kwota pozwoli na zakup potrzebnych rzeczy też dla "mniejszych oddziałów", które też leczą choroby przewodu pokarmowego dzieci.

- Dzieci (w Polsce), które chorują na różne schorzenia przewodu pokarmowego, mamy od 1,3 miliona do 1,5 miliona, więc całkiem sporo, a jednocześnie (...) mamy tylko 200 lekarzy gastrologów - podkreśliła Niedźwiedzka-Owsiak.

- Gastroenterologia jest stosunkowo młodą dziedziną. Ona istnieje w Polsce od 13 lat, więc ci lekarze się ciągle szkolą i miejmy nadzieję, że w którymś momencie będzie ich więcej - dodała.

WOŚP dla gastroenterologii grała też w 2003 roku. - Wtedy kupiliśmy sprzęt za blisko 5,5 miliona złotych. Po rozmowach z lekarzami wiem, że ten sprzęt jeszcze pracuje w oddziałach, ale już jest bardzo mocno zużyty. (...) To jest sprzęt, który w pewnym sensie odkupimy, żeby znów można było diagnozować i leczyć dzieci - stwierdziła.

Pytana, o jakim marzeniu pomyśli podczas Światełka do Nieba, Niedźwiedzka-Owsiak odparła, iż chciałaby, aby "na świecie było spokojnie i żeby nie dotknęła nas żadna wojna".

WOŚP gra trzecią dekadę

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od ponad 30 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993-2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci, ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku na leczenie chorób płuc.

