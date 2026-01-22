Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny

Logo strona główna
Po raz dziesiąty TVN gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jako główny partner medialny. Relacje z 34. Finału będzie można oglądać przez całą niedzielę, 25 stycznia, w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl. Co więcej, cel tegorocznego Finału wesprze blisko pięćdziesiąt aukcji wystawionych przez dziennikarzy, gwiazdy oraz redakcje TVN.

TVN już od dekady jest głównym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając akcję produkcyjnie, antenowo, promocyjnie i finansowo. Co roku kilkaset osób z TVN angażuje się w realizację tego wyjątkowego wydarzenia, a relacje i materiały na temat Orkiestry można oglądać na antenach TVN, TVN24, TTV, w serwisach Player i TVN24+, w portalu tvn24.pl, a także mediach społecznościowych.

"Nawet najmniejszy gest ma niebagatelne znaczenie"

- Grupa TVN już po raz 10. gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – z ogromnym sercem i energią! To dzięki takim partnerom możemy pokazać, jak Fundacja działa przez cały rok i jak wielkie są efekty Finałów! - mówi Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

- Wielka Orkiestra uczy nas, że nawet najmniejszy gest ma niebagatelne znaczenie. Jestem dumna, że możemy być częścią akcji, która stała się już symbolem solidarności i wielkiej, społecznej energii. Od 10 lat gramy z Orkiestrą i każdego roku angażujemy się całym sercem, wierząc, że mamy moc jednoczenia ludzi i inspirowania do czynienia dobra - podkreśla CEO TVN Kasia Kieli.

- Finał WOŚP to szczególny dzień dla wszystkich naszych redakcji. Od dekady staramy się być jak najbliżej Sztabów w Polsce i za granicą, wszędzie tam, gdzie gra Orkiestra i są ludzie dobrej woli. Pracujemy ramię w ramię przed i za kamerą, aby nie tylko relacjonować to wydarzenie, ale przede wszystkim mobilizować do wspólnego pomagania - dodaje Michał Samul, członek Zarządu TVN, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN.

Przygotowania do tegorocznego Finału, którego celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych, można już oglądać na antenach nadawcy. Szczegółowe informacje, najciekawsze aukcje oraz rozmowy z ekspertami można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronie tvn24.pl.

Polska

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Oficjalne otwarcie 34. Finału widzowie zobaczą w najbliższą niedzielę, 25 stycznia, około godziny 8.30 w programie "Dzień Dobry TVN" oraz na antenie TVN24. W niedzielę wielokrotnie połączymy się na żywo ze studiem Finału zlokalizowanym na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, będziemy także śledzić relacje z polskich i zagranicznych Sztabów WOŚP. Nie zabraknie też symbolicznego "Światełka do nieba".

TVN wspiera Finał WOŚP nie tylko redakcyjnie i antenowo, ale i finansowo – w niedzielę zostanie ogłoszona kwota darowizny od firmy. Od lat dużym powodzeniem cieszą się również aukcje charytatywne wystawiane przez redakcje, gwiazdy i dziennikarzy związanych z TVN. W ubiegłym roku dzięki 44 licytacjom udało się uzbierać dodatkowo blisko 1 milion złotych.

WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026
Aukcje dziennikarzy i gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

W tym roku pojawiło się jeszcze więcej (blisko 50), a widzowie mogą wylicytować między innymi dwuosobowy wyjazd na tegoroczny Finał Pucharu Świata w Planicy i ekskluzywny backstage tour z gwiazdami, zaproszenie na Top of The Top Sopot Festival wraz z wejściem za kulisy spotkaniem z gwiazdami TVN, wizytę na planie 17. edycji "Mam talent!" z Pauliną Krupińską, wizytę na finale "Top Model" z Dawidem Wolińskim, wizytę w "Dzień Dobry TVN" z Bartkiem Jędrzejakiem, dzień na planie i rolę epizodyczną w "Szpitalu św. Anny", dzień na planie serialu "Detektywi", wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem, plakat A. Warhola od Moniki Olejnik, statuetkę Grand Press i spotkanie z Piotrem Jaconiem, nieprofesjonalną usługę gastronomiczną od prowadzących "W kuluarach", Agaty Adamek, Radomira Wita i Piotra Kraśko, wizytę w studiu "Podcastu Politycznego" z Arletą Zalewską i Konradem Piaseckim, rakietę Igi Świątek wylicytowaną na Balu Fundacji TVN przez Kasię Kolendę-Zalewską, Paulinę Krupińską i Joannę Koroniewską, wspólne morsowanie z Radosławem Mrozem, plastron żużlowy z podpisami wszystkich zawodników SGP 2025 i wiele innych wyjątkowych przedmiotów i doświadczeń.

W finałowy weekend zapraszamy także przebywających w Warszawie widzów do namiotu TVN na błoniach PGE Narodowego, gdzie czekać na nich będzie fotobudka AI, bezalkoholowy grzaniec i inne niespodzianki. Strefa będzie otwarta w sobotę w godzinach 10.00-20.00 i w niedzielę w godzinach 10.00-22.00.

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24

