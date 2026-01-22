Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny

TVN już od dekady jest głównym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając akcję produkcyjnie, antenowo, promocyjnie i finansowo. Co roku kilkaset osób z TVN angażuje się w realizację tego wyjątkowego wydarzenia, a relacje i materiały na temat Orkiestry można oglądać na antenach TVN, TVN24, TTV, w serwisach Player i TVN24+, w portalu tvn24.pl, a także mediach społecznościowych.
"Nawet najmniejszy gest ma niebagatelne znaczenie"
- Grupa TVN już po raz 10. gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – z ogromnym sercem i energią! To dzięki takim partnerom możemy pokazać, jak Fundacja działa przez cały rok i jak wielkie są efekty Finałów! - mówi Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP.
- Wielka Orkiestra uczy nas, że nawet najmniejszy gest ma niebagatelne znaczenie. Jestem dumna, że możemy być częścią akcji, która stała się już symbolem solidarności i wielkiej, społecznej energii. Od 10 lat gramy z Orkiestrą i każdego roku angażujemy się całym sercem, wierząc, że mamy moc jednoczenia ludzi i inspirowania do czynienia dobra - podkreśla CEO TVN Kasia Kieli.
- Finał WOŚP to szczególny dzień dla wszystkich naszych redakcji. Od dekady staramy się być jak najbliżej Sztabów w Polsce i za granicą, wszędzie tam, gdzie gra Orkiestra i są ludzie dobrej woli. Pracujemy ramię w ramię przed i za kamerą, aby nie tylko relacjonować to wydarzenie, ale przede wszystkim mobilizować do wspólnego pomagania - dodaje Michał Samul, członek Zarządu TVN, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN.
Przygotowania do tegorocznego Finału, którego celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych, można już oglądać na antenach nadawcy. Szczegółowe informacje, najciekawsze aukcje oraz rozmowy z ekspertami można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronie tvn24.pl.
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Oficjalne otwarcie 34. Finału widzowie zobaczą w najbliższą niedzielę, 25 stycznia, około godziny 8.30 w programie "Dzień Dobry TVN" oraz na antenie TVN24. W niedzielę wielokrotnie połączymy się na żywo ze studiem Finału zlokalizowanym na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, będziemy także śledzić relacje z polskich i zagranicznych Sztabów WOŚP. Nie zabraknie też symbolicznego "Światełka do nieba".
TVN wspiera Finał WOŚP nie tylko redakcyjnie i antenowo, ale i finansowo – w niedzielę zostanie ogłoszona kwota darowizny od firmy. Od lat dużym powodzeniem cieszą się również aukcje charytatywne wystawiane przez redakcje, gwiazdy i dziennikarzy związanych z TVN. W ubiegłym roku dzięki 44 licytacjom udało się uzbierać dodatkowo blisko 1 milion złotych.
WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery
Aukcje dziennikarzy i gwiazd TVN Warner Bros. Discovery
W tym roku pojawiło się jeszcze więcej (blisko 50), a widzowie mogą wylicytować między innymi dwuosobowy wyjazd na tegoroczny Finał Pucharu Świata w Planicy i ekskluzywny backstage tour z gwiazdami, zaproszenie na Top of The Top Sopot Festival wraz z wejściem za kulisy spotkaniem z gwiazdami TVN, wizytę na planie 17. edycji "Mam talent!" z Pauliną Krupińską, wizytę na finale "Top Model" z Dawidem Wolińskim, wizytę w "Dzień Dobry TVN" z Bartkiem Jędrzejakiem, dzień na planie i rolę epizodyczną w "Szpitalu św. Anny", dzień na planie serialu "Detektywi", wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem, plakat A. Warhola od Moniki Olejnik, statuetkę Grand Press i spotkanie z Piotrem Jaconiem, nieprofesjonalną usługę gastronomiczną od prowadzących "W kuluarach", Agaty Adamek, Radomira Wita i Piotra Kraśko, wizytę w studiu "Podcastu Politycznego" z Arletą Zalewską i Konradem Piaseckim, rakietę Igi Świątek wylicytowaną na Balu Fundacji TVN przez Kasię Kolendę-Zalewską, Paulinę Krupińską i Joannę Koroniewską, wspólne morsowanie z Radosławem Mrozem, plastron żużlowy z podpisami wszystkich zawodników SGP 2025 i wiele innych wyjątkowych przedmiotów i doświadczeń.
W finałowy weekend zapraszamy także przebywających w Warszawie widzów do namiotu TVN na błoniach PGE Narodowego, gdzie czekać na nich będzie fotobudka AI, bezalkoholowy grzaniec i inne niespodzianki. Strefa będzie otwarta w sobotę w godzinach 10.00-20.00 i w niedzielę w godzinach 10.00-22.00.
Autorka/Autor: red.
Źródło: TVN24