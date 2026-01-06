Logo strona główna
Owsiak: to jest nasz największy sukces

06 1925 fpf cl-0025
Jurek Owsiak: to jest nasz największy sukces
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Po raz 34. gramy i to jest największy sukces - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Kolejny finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. 

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

- Mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, a często słyszę, że koniec świata za trzy lata - mówił w studiu "Faktów po Faktach" TVN24 Jurek Owsiak, prezes WOŚP. - Po raz 34. gramy i to jest taki największy sukces tego, co zrobiliśmy wszyscy w Polsce - ocenił.

Owsiak ocenił, że przez 34 lata w Polsce dokonał się ogromny postęp i jest to zasługa Polaków.

- Kilka dni temu, 3 stycznia, mieliśmy rocznicę (pierwszego finału WOŚP - red.). Zagraliśmy w Polsce, która przechodziła zmiany. (...) I zawsze podkreślam, że w pierwszej chwili to były dwa telefony analogowe i faks z drewnianą obudową. Wyglądał jak Enigma. Tak zaczęliśmy - wspominał.

Szef WOŚP powiedział, że z przerażeniem słucha o pomysłach wyjścia z Unii Europejskiej. - My także patrzymy na tle tego, co zrobiliśmy. Pierwszy finał - w dzisiejszych pieniądzach niewiele ponad 3 miliony złotych. Ostatni - prawie 290 milionów złotych - porównał.

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: TVN24

TAGI:
WOŚPJerzy OwsiakZdrowiedzieciWarszawa
