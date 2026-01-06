Jurek Owsiak: to jest nasz największy sukces Źródło: Fakty po Faktach TVN24

- Mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej, a często słyszę, że koniec świata za trzy lata - mówił w studiu "Faktów po Faktach" TVN24 Jurek Owsiak, prezes WOŚP. - Po raz 34. gramy i to jest taki największy sukces tego, co zrobiliśmy wszyscy w Polsce - ocenił.

Owsiak ocenił, że przez 34 lata w Polsce dokonał się ogromny postęp i jest to zasługa Polaków.

- Kilka dni temu, 3 stycznia, mieliśmy rocznicę (pierwszego finału WOŚP - red.). Zagraliśmy w Polsce, która przechodziła zmiany. (...) I zawsze podkreślam, że w pierwszej chwili to były dwa telefony analogowe i faks z drewnianą obudową. Wyglądał jak Enigma. Tak zaczęliśmy - wspominał.

Szef WOŚP powiedział, że z przerażeniem słucha o pomysłach wyjścia z Unii Europejskiej. - My także patrzymy na tle tego, co zrobiliśmy. Pierwszy finał - w dzisiejszych pieniądzach niewiele ponad 3 miliony złotych. Ostatni - prawie 290 milionów złotych - porównał.

Gość "Faktów po Faktach" TVN24 opowiadał o tym, jak na przestrzeni lat w działania WOŚP angażowały się kolejne osoby i przedsiębiorstwa.

- Ja patrzę, jak to wszystko wygląda. To jest kolejne pokolenie, które mówi: "ja też, orkiestra mnie dotknęła, orkiestra była ze mną". I to już nie mówią rodzice, to mówią dziadkowie: "moja wnuczka, mój wnuk także otrzymał pomoc z Orkiestry". To jest niesamowita historia, która się dzieje w Polsce - ocenił.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Tym razem WOŚP zbiera na gastroenterologię dziecięcą.

Owsiak liczy, że w Polsce znadzie się także przestrzeń na dyskusję o jedzeniu. Wspomniał, że "dzieciaki źle się odżywiają". - I to jest problem na całym świecie. Lubią śmieciowe jedzenie, lubią słodkie jedzenie, jedzenie zmodyfikowane. To jest ogromny obszar dla wielu organizacji, dla wielu ludzi, żeby o tym mówić - wskazywał.

W 34. Finale WOŚP weźmie udział 1681 sztabów. Będą działać na całym świecie. - Po raz pierwszy Malta, po raz pierwszy Indie, Polska Stacja Arktyczna im. Arctowskiego, Polska Stacja Polarna Hornsund. Pospolite ruszenie Polaków - wymieniał prezes zarządu Fundacji WOŚP.

25 stycznia na scenie WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie wystąpią między innymi Michał Wiśniewski, a także zespoły Nocny Kochanek i Tabu. Światełko do nieba - jak zapewnił Owsiak - odbędzie się "bez hałasu". - Gramy od godziny 14 i kończymy o godzinie 22 - poinformował.

