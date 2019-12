"Jeden funkcjonariusz FSB zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu"

Video: Fakty TVN

Mężczyzna z kałasznikowem zaatakował biuro FSB

W centrum Moskwy doszło do ataku przy wejściu do biura podawczego Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Mężczyzna uzbrojony w karabin kałasznikowa oddał strzały. FSB informuje, że napastnik nie zdołał wejść w głąb budynku, ale zabił jednego z pracowników. Pięć osób zostało rannych. Napastnik następnie poszedł do innego budynku, gdzie się zabarykadował. Po około godzinie został "zneutralizowany" przez rosyjskie służby. Znaleziono przy nim granat. Prawdopodobnie został on zdetonowany.

