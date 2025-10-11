Logo TVN24
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch

|
Białe koralowce
Ogromny koralowiec u wybrzeży Wysp Salomona
Źródło: Reuters/TVN24
Badacze zlokalizowali u wybrzeży Włoch rafę koralową. To niezwykle rzadkie znalezisko w rejonie śródziemnomorskim. Jest siedliskiem dla wielu cennych gatunków zwierząt.

O odkryciu poinformowała w piątek Włoska Rada ds. Badań Naukowych (CNR). Biała rafa koralowa została zlokalizowana na Morzu Tyrreńskim (będącym częścią Morza Śródziemnego) u wybrzeży Neapolu, w kanionie Dohrn, na głębokości ponad 500 metrów pod poziomem morza. Znalezisko ujawniono w ramach misji badawczej finansowanej przez Unię Europejską, dzięki zdalnie sterowanej łodzi podwodnej.

Pokaźna kolonia koralowców u wybrzeży Włoch

W oświadczeniu CNR poinformowała, że podwodna eksploracja ujawniła obecność masywnych struktur o szerokości ponad dwóch metrów, rozmieszczonych wzdłuż pionowej ściany o wysokości ponad 80 metrów. Strukturę tworzą przede wszystkim głębokowodne, twarde koralowce należące do gatunków Desmophyllum pertusum i Madrepora oculata. Ze względu na brak zabarwienia znane są one jako białe koralowce.

Badacze zaobserwowali w rafie także czarne koralowce, korale madreporowe, gąbki i inne gatunki o istotnym znaczeniu ekologicznym. Ponadto odkryli skamieniałości śladowe ostryg i dawnych koralowców, które CNR nazwało "prawdziwymi geologicznymi świadectwami odległej przeszłości".

Białe koralowce (zdjęcie ilustracyjne)
Białe koralowce (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

"Niezwykle odkrycie dla włoskich mórz"

Kierownik misji Giorgio Castellan przyznał, że jest to cenne odkrycie, ponieważ podobne struktury są niezwykle rzadkie w basenie Morza Śródziemnego.

- To niezwykłe odkrycie dla włoskich mórz. Biokonstrukcje tego typu o takiej skali nie zostały wcześniej zaobserwowane w kanionie Dohrn i są rzadko widywane gdzie indziej w rejonie śródziemnomorskim - wyjaśnił. Dodał, że znalezisko jest potrzebne, aby zrozumieć rolę głębinowych siedlisk koralowych i ich rozmieszczenia, zwłaszcza w kontekście działań ochronnych i renowacyjnych.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Włochy, Morze Śródziemne, zwierzęta
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica