Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch

O odkryciu poinformowała w piątek Włoska Rada ds. Badań Naukowych (CNR). Biała rafa koralowa została zlokalizowana na Morzu Tyrreńskim (będącym częścią Morza Śródziemnego) u wybrzeży Neapolu, w kanionie Dohrn, na głębokości ponad 500 metrów pod poziomem morza. Znalezisko ujawniono w ramach misji badawczej finansowanej przez Unię Europejską, dzięki zdalnie sterowanej łodzi podwodnej.

Pokaźna kolonia koralowców u wybrzeży Włoch

W oświadczeniu CNR poinformowała, że podwodna eksploracja ujawniła obecność masywnych struktur o szerokości ponad dwóch metrów, rozmieszczonych wzdłuż pionowej ściany o wysokości ponad 80 metrów. Strukturę tworzą przede wszystkim głębokowodne, twarde koralowce należące do gatunków Desmophyllum pertusum i Madrepora oculata. Ze względu na brak zabarwienia znane są one jako białe koralowce.

Badacze zaobserwowali w rafie także czarne koralowce, korale madreporowe, gąbki i inne gatunki o istotnym znaczeniu ekologicznym. Ponadto odkryli skamieniałości śladowe ostryg i dawnych koralowców, które CNR nazwało "prawdziwymi geologicznymi świadectwami odległej przeszłości".

"Niezwykle odkrycie dla włoskich mórz"

Kierownik misji Giorgio Castellan przyznał, że jest to cenne odkrycie, ponieważ podobne struktury są niezwykle rzadkie w basenie Morza Śródziemnego.

- To niezwykłe odkrycie dla włoskich mórz. Biokonstrukcje tego typu o takiej skali nie zostały wcześniej zaobserwowane w kanionie Dohrn i są rzadko widywane gdzie indziej w rejonie śródziemnomorskim - wyjaśnił. Dodał, że znalezisko jest potrzebne, aby zrozumieć rolę głębinowych siedlisk koralowych i ich rozmieszczenia, zwłaszcza w kontekście działań ochronnych i renowacyjnych.