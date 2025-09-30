Pokłócił się z sąsiadką. Na złość kobiecie zjadł dwa pawie

Zniknął bez śladu, potem pojawił się w wiadomościach. Historia pawia z Wirginii Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sąsiedzka kłótnia skończyła się tragicznie dla zamieszanych w nią pawi. 61-letni Craig Vogt, mieszkaniec Hudson na Florydzie, był skonfliktowany z kobietą, która wbrew jego woli dokarmiała ptaki. Wielokrotnie ostrzegał ją, że zabije je, jeśli wciąż będzie to robiła.

Pewnego dnia kobieta odnalazła w swojej skrzynce list, w którym Vogt opisał egzekucję jednego z ptaków - miał "poderżnąć pawiowi gardło nożem, a następnie usmażyć go na patelni". Po przeczytaniu tej wiadomości sąsiadka powiadomiła Biuro Szeryfa Hrabstwa Pasco. Mężczyzna został aresztowany 23 września pod zarzutem znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, zadawania im nadmiernego bólu i śmierci.

Podczas transportu do więzienia 61-latek poinformował funkcjonariuszy, że "po wyjściu na wolność zamierza zabić wszystkie swoje pawie, aby uniemożliwić komukolwiek przejęcie nad nimi opieki".

Zgodnie z aktem oskarżenia, mężczyzna przyznał się do poderżnięcia gardła dwóm pawiom z czystej złośliwości, jak podaje "New York Times". Opisał, jak przyrządzał ptaki na patelni i je jadł. Z dokumentów sądowych wynika, że 61-latka nie stać na prawnika i poprosił o obrońcę z urzędu.

Biuro Szeryfa Hrabstwa Pasco poinformowało w oświadczeniu, że narastający konflikt z sąsiadką i późniejsze zabicie ptaków były "odosobnionym incydentem i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego".

OGLĄDAJ: Śmierć kur