Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nor'easter to pozatropikalny cyklon, który tworzy się w zachodniej części północnego Atlantyku. Od ubiegłego weekendu żywioł niesie niebezpieczne warunki związane z wichurami oraz intensywnymi opadami deszczu. Z tego powodu w stanach Nowy Jork i New Jersey wprowadzono stan wyjątkowy.

Władze poinformowały o jednej ofierze śmiertelnej. To 76-letnia kobieta, która została uderzona przez porwany przez wiatr panel słoneczny na chodniku w Brooklynie.

Setki odwołanych lotów, lokalne powodzie

Na początku tygodnia nor'easter poruszał się nad północno-wschodnimi regionami Stanów Zjednoczonych. Żywioł spowodował spore utrudnienia w ruchu na głównej autostradzie I-95 oraz w transporcie lotniczym. Tysiące lotów zostało opóźnionych na lotniskach w Bostonie, Massachusetts, Newark. Amerykańskie media informują o co najmniej 800 odwołanych połączeniach.

Mieszkańcy wybrzeża stanu New Jersey zmagają się z powodziami. W poniedziałek służby uratowały życie około dwudziestu osób, którzy zostali uwięzieni w samochodach na Ocean Avenue. Z kolei w Nowym Jorku z powodu niebezpiecznych warunków odwołano paradę z okazji Dnia Kolumba.

Według Narodowej Służby Pogodowej burza do wczesnych godzin we wtorek nadal będzie niosła ulewne opady deszczu, porywisty wiatr oraz wysokie fale na wschodnim wybrzeżu.