Świat

Nor'easter przemieszcza się po Wschodnim Wybrzeżu. Panel słoneczny śmiertelnie ranił kobietę

|
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Jedna ofiara śmiertelna, setki odwołanych lotów i lokalne podtopienia - to niektóre skutki cyklonu pozatropikalnego nor'easter, który od weekendu przemieszcza się po Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Żywioł niesie porywisty wiatr i ulewne opady deszczu. W niektórych regionach wprowadzono stan wyjątkowy.

Nor'easter to pozatropikalny cyklon, który tworzy się w zachodniej części północnego Atlantyku. Od ubiegłego weekendu żywioł niesie niebezpieczne warunki związane z wichurami oraz intensywnymi opadami deszczu. Z tego powodu w stanach Nowy Jork i New Jersey wprowadzono stan wyjątkowy.

Władze poinformowały o jednej ofierze śmiertelnej. To 76-letnia kobieta, która została uderzona przez porwany przez wiatr panel słoneczny na chodniku w Brooklynie.

Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Dowiedz się więcej:

Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy

Setki odwołanych lotów, lokalne powodzie

Na początku tygodnia nor'easter poruszał się nad północno-wschodnimi regionami Stanów Zjednoczonych. Żywioł spowodował spore utrudnienia w ruchu na głównej autostradzie I-95 oraz w transporcie lotniczym. Tysiące lotów zostało opóźnionych na lotniskach w Bostonie, Massachusetts, Newark. Amerykańskie media informują o co najmniej 800 odwołanych połączeniach.

Mieszkańcy wybrzeża stanu New Jersey zmagają się z powodziami. W poniedziałek służby uratowały życie około dwudziestu osób, którzy zostali uwięzieni w samochodach na Ocean Avenue. Z kolei w Nowym Jorku z powodu niebezpiecznych warunków odwołano paradę z okazji Dnia Kolumba.

Według Narodowej Służby Pogodowej burza do wczesnych godzin we wtorek nadal będzie niosła ulewne opady deszczu, porywisty wiatr oraz wysokie fale na wschodnim wybrzeżu.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Fox Weather, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

USAburza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
