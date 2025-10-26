Logo TVN24
Świat

Jeleń na szkolnym podwórku. "Nie wahałam się ani sekundy"

Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Jeleń biegał przed szkołą w stanie Missouri. Zwierzę pojawiło się przed wejściem do budynku tuż przed rozpoczęciem lekcji, gdy do środka wchodzili uczniowie. Dzieci przed niebezpieczeństwem ostrzegła dyrektor placówki.

Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Ladue w stanie Missouri. Tuż przed rozpoczęciem porannych zajęć na podwórko szkoły podstawowej wbiegł jeleń. Kamery monitoringu zarejestrowały młodego samca biegającego wzdłuż budynku, tuż przy drzwiach wejściowych do szkoły.

Szybka reakcja dyrektorki

Nie wszystkim udało się zauważyć jelenia - kamera uchwyciła grupę uczniów zmierzających w kierunku wejścia. Dzieci były nieświadome potencjalnego niebezpieczeństwa. Dyrektor placówki natychmiast zareagowała - gdy zwierzę oddaliło się na chwilę od drzwi, wybiegła z budynku i ostrzegła uczniów.

- Nie wahałam się ani sekundy. Nie tylko mówimy, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, ale naprawdę tak uważamy. Myślę, że każdy z moich kolegów postąpiłby tak samo - opowiadała w rozmowie z lokalnymi mediami.

Dyrektorka odprowadziła dzieci z daleka od zwierzęcia. Jeleń po chwili wydostał się z terenu szkoły, a lekcje mogły się rozpocząć.

Autorka/Autor: ast

Źródło: CNN, First Alert 4

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

USA zwierzęta
