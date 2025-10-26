Jeleń na szkolnym podwórku. "Nie wahałam się ani sekundy"

Jeleń na szkolnym podwórku w USA Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę w miejscowości Ladue w stanie Missouri. Tuż przed rozpoczęciem porannych zajęć na podwórko szkoły podstawowej wbiegł jeleń. Kamery monitoringu zarejestrowały młodego samca biegającego wzdłuż budynku, tuż przy drzwiach wejściowych do szkoły.

Szybka reakcja dyrektorki

Nie wszystkim udało się zauważyć jelenia - kamera uchwyciła grupę uczniów zmierzających w kierunku wejścia. Dzieci były nieświadome potencjalnego niebezpieczeństwa. Dyrektor placówki natychmiast zareagowała - gdy zwierzę oddaliło się na chwilę od drzwi, wybiegła z budynku i ostrzegła uczniów.

- Nie wahałam się ani sekundy. Nie tylko mówimy, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, ale naprawdę tak uważamy. Myślę, że każdy z moich kolegów postąpiłby tak samo - opowiadała w rozmowie z lokalnymi mediami.

Dyrektorka odprowadziła dzieci z daleka od zwierzęcia. Jeleń po chwili wydostał się z terenu szkoły, a lekcje mogły się rozpocząć.