Tysiące domów odciętych od świata. Rośnie bilans ofiar

Skutki przejścia tajfunu Bualoi przez Wietnam Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tajfun Bualoi uderzył w poniedziałek około godziny 1.30 w prowincję Ha Tinh położoną w regionie Północne Wybrzeże Centralne w Wietnamie. Żywioł przyniósł ze sobą wiatr wiejący z prędkością 130 kilometrów na godzinę oraz ulewne opady deszczu.

Rośnie bilans ofiar

We wtorek władze poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych tajfunu Bualoi wzrosła do 19 osób, co czyni go najbardziej niszczycielską burzą, jaka nawiedziła kraj w tym roku. Poprzednio informowaliśmy o 13 ofiarach. Rząd poinformował, że w wyniku uderzenia tajfunu rannych zostało 88 osób. Wciąż trwają poszukiwania 21 zaginionych osób.

Żywioł siał spustoszenie - uszkodził ponad 100 tysięcy budynków, głównie w prowincjach Nghe An i Ha Tinh.

- Cały mój dobytek został zniszczony, wszystko przepadło - powiedział 56-letni mieszkaniec Nghe An, Ngo Thi Loan.

Poważne zniszczenia w Wietnamie Źródło: Reuters

Domy odcięte od świata

Powodzie zniszczyły ponad 10 tysięcy hektarów upraw ryżu i innych roślin oraz 1,7 tys. ha farm akwakultury. Prawie trzy tysiące gospodarstw domowych jest odciętych od świata i pozbawionych prądu - poinformował portal Vietnam News. W niektórych regionach w ciągu doby spadło ponad 300 litrów deszczu na metr kwadratowy, a synoptycy przewidują dalsze opady, także w stolicy kraju, Hanoi. Krajowe biuro meteorologiczne ostrzegło, że w najbliższych godzinach w kilku regionach kraju prawdopodobne będą osunięcia ziemi i gwałtowne powodzie.

Tajfun Bualoi

W ubiegłym tygodniu Bualoi zabił co najmniej 24 osoby i spowodował zniszczenia na małych wyspach w środkowej części Archipelagu Filipińskiego. We wtorek po południu cyklon przemieścił się w głąb Laosu i osłabł do poziomu tropikalnej depresji, której towarzyszy wiatr wiejący z prędkością do ok. 60 km/h. Naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie przyczynia się do nasilania się zjawisk atmosferycznych.

Tajfun Bualoi zalał ulice w wietnamskich miastach Źródło: Reuters