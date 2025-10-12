Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach

Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Syczuanie
Źródło: Reuters
W południowo-wschodnich Chinach zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7. Wstrząsy były odczuwalne w kilku dużych miastach.

W niedzielę o godzinie 15.21 miejscowego czasu w powiecie Lushan w prowincji Syczuan miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 - poinformowało Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi (CENC). Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów.

Amerykańska Służba Geologiczna podała, że trzęsienie miało magnitudę 4,9.

Trzęsienie ziemi w Syczuanie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Syczuanie w Chinach
Źródło: USGS

Trzęsienie ziemi w Chinach. Poczuły je miliony mieszkańców

Wstrząsy były odczuwalne w kilku dużych miastach w Syczuanie, w tym Chengdu i Leshan, zamieszkiwanych przez miliony osób.

Prowincjonalny Departament Zarządzania Kryzysowego przekazał, że nie zgłoszono żadnych ofiar ani uszkodzeń domów.

"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: Reuters, CCTV, USGS

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Trzęsienia ziemi, Chiny
