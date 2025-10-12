Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach

W niedzielę o godzinie 15.21 miejscowego czasu w powiecie Lushan w prowincji Syczuan miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 - poinformowało Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi (CENC). Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów.
Amerykańska Służba Geologiczna podała, że trzęsienie miało magnitudę 4,9.
Trzęsienie ziemi w Chinach. Poczuły je miliony mieszkańców
Wstrząsy były odczuwalne w kilku dużych miastach w Syczuanie, w tym Chengdu i Leshan, zamieszkiwanych przez miliony osób.
Prowincjonalny Departament Zarządzania Kryzysowego przekazał, że nie zgłoszono żadnych ofiar ani uszkodzeń domów.
Autorka/Autor: kp/dd
Źródło: Reuters, CCTV, USGS
Źródło zdjęcia głównego: Reuters