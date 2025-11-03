Logo TVN24
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Zginęło 20 osób, ponad 300 jest rannych

Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Źródło: Reuters
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło miasto Mazar-i Szarif położone na północy Afganistanu. Miało magnitudę 6,3. Jak podały lokalne władze, zginęło 20 osób, a ponad 300 jest rannych. Liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 wystąpiło w nocy z niedzieli na poniedziałek na północy Afganistanu. Epicentrum znajdowało się w okolicach Mazar-i Szarif, miasta liczącego ponad pół miliona mieszkańców.

Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), wstrząsy zarejestrowano na głębokości 28 kilometrów. Zginęło 20 osób, a 320 zostało rannych - podała agencja Reuters. Jak donoszą lokalne władze, największe zniszczenia odnotowano w prowincjach Balch i Samangan.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Źródło: PAP/EPA/NAJIB FARYAD

Trzęsienie ziemi w Afganistanie

Wstrząsy były odczuwalne także w oddalonej o kilkaset kilometrów stolicy kraju, Kabulu - przekazali dziennikarze agencji AFP. Według jednego z korespondentów trzęsienie ziemi uszkodziło pochodzący z XV wieku Błękitny Meczet w Mazar-i Szarif, jeden z najcenniejszych zabytków w kraju.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Źródło: Reuters

Ministerstwo Obrony Afganistanu poinformowało, że udało się odblokować drogę zasypaną w wyniku osunięcia ziemi i ewakuować osoby, które utknęły tam w nocy.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Sharfat Zaman, poinformował, że ratownicy przeczesują gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Według niego liczba ofiar i rannych może jeszcze wzrosnąć. - Zespoły medyczne dotarły na miejsce, wszystkie pobliskie szpitale zostały postawione w stan gotowości - poinformował Zaman w oświadczeniu.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Źródło: PAP/EPA/NAJIB FARYAD

Region aktywny sejsmicznie

Afganistan, położony w rejonie łańcucha górskiego Hindukusz, na styku płyt tektonicznych eurazjatyckiej i indyjskiej, należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata. To kolejne silne trzęsienie ziemi, które w ostatnich miesiącach nawiedziło ten kraj. Pod koniec sierpnia w prowincjach Kunar, Laghman i Nangarhar wstrząsy o magnitudzie 6 spowodowały śmierć ponad 2,2 tys. osób.

Lokalizacja trzęsienia ziemi w Afganistanie
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Afganistanie
Źródło: PAP/EPA/USGS HANDOUT

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NAJIB FARYAD

trzęsienie ziemiAfganistan
