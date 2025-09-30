Wioski w Wietnamie zalane przez tajfun Bualoi Źródło: Reuters

Tajfun Bualoi uderzył w poniedziałek około godziny 1.30 w prowincję Ha Tinh położoną w regionie Północne Wybrzeże Centralne w Wietnamie. Żywioł przyniósł ze sobą wiatr wiejący z prędkością 130 kilometrów na godzinę oraz ulewne opady deszczu.

Tajfun Bualoi. Rośnie bilans ofiar

We wtorek krajowe media przekazały, że liczba ofiar śmiertelnych tajfunu Bualoi wzrosła do 26 osób, co czyni go najbardziej niszczycielską burzą, jaka nawiedziła Wietnam w tym roku. Poprzednio informowaliśmy o 19 ofiarach. Rząd donosi, że w wyniku uderzenia tajfunu rannych zostało 105 osób. Wciąż trwają poszukiwania 22 zaginionych.

Żywioł siał spustoszenie - uszkodził ponad 135 tysięcy budynków, głównie w prowincjach Nghe An i Ha Tinh. W wioskach w tej pierwszej prowincji poziom wody sięgnął dachów domów.

- Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy. Dachy zostały zerwane, woda podnosi się nieprzerwanie od 3 nad ranem. Jeśli deszcz nie przestanie padać, może sięgnąć połowy pierwszego piętra. Wszystkie nasze urządzenia są zniszczone - powiedziała agencji Reuters Ngo Thi Loan, 56-letnia mieszkanka Nghe An, siedząc na łóżku otoczonym przez wodę.

Podtopione centrum Hanoi i sparaliżowana komunikacja

Żywioł zniszczył nie tylko budynki. Wywołane przez niego powodzie zalały ponad 25 tysięcy hektarów upraw ryżu i innych roślin oraz 1,7 tys. ha farm akwakultury. Prawie trzy tysiące gospodarstw domowych jest odciętych od świata i pozbawionych prądu - poinformował portal Vietnam News.

W niektórych regionach w ciągu doby spadło ponad 300 litrów deszczu na metr kwadratowy. Żywioł dał o sobie znać także w Hanoi, stolicy kraju. Woda zalała centrum miasta i sparaliżowała ruch w wielu miejscach. Linie lotnicze Vietnam Airlines odwołały większość lotów z lotniska międzynarodowego Noi Bai w Hanoi, a państwowe koleje wstrzymały połączenia między stolicą a Ho Chi Minh.

Krajowe biuro meteorologiczne ostrzegło, że w najbliższych godzinach w kilku regionach kraju prawdopodobne będą osunięcia ziemi i gwałtowne powodzie.

Dalsza droga byłego tajfunu Bualoi

W ubiegłym tygodniu Bualoi zabił co najmniej 24 osoby i spowodował zniszczenia na małych wyspach w środkowej części Archipelagu Filipińskiego. We wtorek po południu cyklon przemieścił się w głąb Laosu i osłabł do poziomu tropikalnej depresji, której towarzyszy wiatr wiejący z prędkością do ok. 60 km/h. Naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie przyczynia się do nasilania się zjawisk atmosferycznych.