Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty

Sałata wodna opanowała zbiornik Cerron Grande w Salwadorze

Pistia rozetkowa (łac. Pistia stratiotes), nazywana również sałatą wodną, to roślina pływająca pochodząca ze strefy tropikalnej i subtropikalnej. Występuje jednak wszędzie w ciepłych wodach i w wielu miejscach postrzegana jest jako chwast. Znajduje się na liście inwazyjnych gatunków Unii Europejskiej.

Sałata wodna opanowała jezioro w Salwadorze

W ostatnim czasie pistia rozetkowa sprawia duże kłopoty rybakom z Salwadoru. Roślina porosła niemal cały zbiornik Cerron Grande w departamencie Chalatenango, wśród lokalnych mieszkańców znany jako Jezioro Suchitlan, jeden z największych w kraju. Został on utworzony w latach 70. na potrzeby największej elektrowni wodnej w Salwadorze.

Według organizacji non-profit Fundesyram sałata wodna opanowała 80 procent jeziora. Rybacy nie mogą łowić ryb, a miejscowe restauracje zredukowały zatrudnienie z powodu spadku ruchu turystycznego. Konfederacja spółdzielni rybackich szacuje, że rozprzestrzenienie się rośliny zmusiło około trzech tysięcy rybaków do opuszczenia jeziora i przyczyniło się do strat w wysokości co najmniej 1,3 miliona dolarów.

- Jesteśmy oddani rybołówstwu i utrzymujemy się z połowów rzemieślniczych. 98 albo 95 procent mieszkańców Chalatenango zajmuje się tym. Femomen sałaty wodnej ma na nas znaczący wpływ - powiedział Jairo Figueroa, jeden z miejscowych rybaków.

Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande Źródło: Reuters

Inwazja trwa

Pistia rozetkowa opanowała zbiornik Cerron Grande z powodu kilku czynników: ekstremalnego zanieczyszczenia, opadów deszczu oraz napływu substancji odżywczych z różnych dopływów. Wraz z rozmnażaniem się sałaty wodnej jej liście tworzą gęstą matę, która blokuje dostęp tlenu do wody. Powoduje to śmierć ryb i roślin podwodnych oraz utrudnia żeglugę.

Nad oczyszczeniem jeziora z pistii rozetkowej, która nie nadaje się do spożycia przez ludzi, pracują setki żołnierzy, pracownicy rządowi, miejscowi mieszkańcy oraz organizacje non-profit. Oczyścili oni niektóre odcinki i odgrodzili je stalowymi linami, aby zapobiec powrotowi sałaty wodnej, ale jej inwazja nadal trwa.