Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Powodzie w Meksyku. "Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"

|
2025-10-14T172818Z_1_LWD367314102025RP1_RTRWNEV_C_3673-MEXICO-FLOODS-0001
Zniszczenia w Meksyku po powodziach
Źródło: Reuters
W Meksyku trwa sprzątanie i szacowanie strat po powodziach i lawinach błotnych, które kilka dni temu nawiedziły ten kraj. Ekipy ratunkowe wraz z wyszkolonymi psami tropiącymi wciąż przeczesują błoto w poszukiwaniu ocalałych.

Do katastrofy doprowadziły ulewne opady deszczu, które nawiedziły Meksyk między 6 a 9 października. Przyniosły je burze tropikalne Priscilla i Raymond. Najwyższe opady zanotowano 8 października, kiedy to w stanie Veracruz spadło 280 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w Puebli - 286 litrów, co spowodowało podniesienie się poziomu rzek i strumieni.

Katastrofalne powodzie i lawiny błotne wystąpiły w pięciu stanach: Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí i Hidalgo. Zginęły w nich co najmniej 64 osoby, a los 65 wciąż jest nieznany.

Szacowanie strat, poszukiwanie zaginionych

Jednym z najbardziej dotkniętych miast jest Poza Rica w stanie Veracruz. Jak informuje Reuters, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Ratownicy przeszukują zniszczone budynki w nadziei na odnalezienie ocalałych. Ulice wciąż są pokryte grubą warstwą błota. Dostęp do wielu domów jest utrudniony.

- Mieszkali w dolnej części rzeki i w desperacji nie mogli znaleźć kluczy. Nikt nie przyszedł im z pomocą i wszyscy troje zginęli - mówi jedna z poszkodowanych osób.

- To mój dom. Mieszkam tam tylko z mamą i wnukiem, ale nie mogę tam nic więcej zrobić. Czekam, aż pomogą mi zabrać rzeczy - dodaje mieszkanka Poza Rica.

Jak informują lokalne media, służbom udało się usunąć 11 tysięcy metrów sześciennych gruzu. Rozdysponowano także kilkanaście tysięcy paczek żywnościowych. W kraju rozpoczęto zbiórkę darowizn dla najbardziej potrzebujących.

Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy

Ulewne deszcze w Meksyku
Ulewne deszcze w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/David Martínez Pelcastre

"Usłyszeliśmy krzyki"

Masa błota zmieszanego z wodą wdarła się do domu Abrahama Ortiza Sancheza, mieszkańca miasta Poza Rica. Mieszka on na piętrze, a na parterze znajduje się jego warsztat samochodowy. Mężczyzna wraz z rodziną spał, gdy nadeszła powódź.

- Usłyszeliśmy krzyki ludzi i trąbienie samochodów - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters Abraham Sanchez. - Kiedy wstałem i spojrzałem przez okno to zobaczyłem, jak woda wdziera się do mojego warsztatu z każdej strony - dodał.

Żywioł zmienił warsztat i dom mężczyzny w ruinę. Narzędzia, meble i pojazdy zostały zniszczone lub pokryte błotem. Ocalał tylko materac, którego teraz mężczyzna używa do spania.

Armia usuwa skutki ulew w Meksyku, brak prądu, chaos na ulicach

Jak podał Ricardo Trevilla Trejo, minister obrony narodowej, do poszkodowanych terenów armia wysłała ponad 7,4 tysiąca żołnierzy wspieranych przez siedem samolotów. W akcję zaangażowano też 40 jednostek ciężkiego sprzętu.

Ulewy spowodowały znaczne uszkodzenia infrastruktury. Minister infrastruktury, komunikacji i transportu Jesús Antonio Esteva Medina poinformował, że deszcz doprowadził do ponad 130 utrudnień na autostradach. Łączna długość odcinków dróg, na których odnotowano szkody, wynosi ponad tysiąc kilometrów.

W szczytowym momencie bez prądu pozostawało ponad 250 tysięcy odbiorców. W poniedziałek energię elektryczną udało się przywrócić prawie u 85 procent.

Ulewy doprowadziły do chaosu na ulicach miast. Na zdjęciach z miejsc dotkniętych skutkami żywiołu widać masy błota i zdewastowane samochody.

"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"

Zniszczenia w gminie Huehuetla w stanie Hidalgo
Zniszczenia w gminie Huehuetla w stanie Hidalgo
Źródło: PAP/EPA/David Martínez Pelcastre
Ulewy w Meksyku
Ulewy w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/Hilda Ríos

Autorka/Autor: Damian Dziugieł, fw, anw

Źródło: N+ Noticias, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
MeksykulewyHuragany, tajfuny, cyklonyburza tropikalnaPacyfik
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Ponad połowa kraju objęta ostrzeżeniami
Prognoza
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica