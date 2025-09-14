Logo TVN24
Świat

Pogoda w stolicy popsuła się nagle

Chiny grad Pekin
Burza z gradem nawiedziła Pekin
Źródło: Reuters
Przez Pekin przeszła gwałtowna burza z gradem. Gwałtowna pogoda doprowadziła do podtopień ulic, zakłóceń w ruchu drogowym oraz skłoniła władze do wydania żółtych alertów pogodowych.

W sobotni wieczór przez chińską stolicę przeszła nawałnica, która zaskoczyła mieszkańców i spowodowała liczne utrudnienia.

Silne opady deszczu, grad oraz intensywne wyładowania atmosferyczne wystąpiły w wielu dzielnicach chińskiej metropolii. Największe opady odnotowano w wiosce Damozhuang w dzielnicy Mentougou, gdzie w krótkim czasie spadło ponad 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia w części stolicy

Władze miejskie wydały żółty alert przed wyładowaniami atmosferycznymi, a w dzielnicach Dongcheng, Xicheng, Haidian i Chaoyang ogłoszono również żółty stopień ostrzeżenia przed gradobiciem. Chiński system ostrzegawczy obejmuje cztery poziomy zagrożenia, z których najwyższy - czerwony - oznacza najbardziej niebezpieczne zjawiska pogodowe. Kolejne poziomy ostrzeżeń to pomarańczowy, żółty i niebieski, które wskazują na stopniowo mniejsze, choć wciąż znaczące ryzyko dla mieszkańców i infrastruktury.

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższym czasie nad Pekinem będą przemieszczać się rozproszone burze, którym towarzyszyć mogą krótkotrwałe, intensywne ulewy oraz porywisty wiatr.

ZOBACZ TEŻ: Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

