Pogoda w stolicy popsuła się nagle

W sobotni wieczór przez chińską stolicę przeszła nawałnica, która zaskoczyła mieszkańców i spowodowała liczne utrudnienia.

Silne opady deszczu, grad oraz intensywne wyładowania atmosferyczne wystąpiły w wielu dzielnicach chińskiej metropolii. Największe opady odnotowano w wiosce Damozhuang w dzielnicy Mentougou, gdzie w krótkim czasie spadło ponad 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia w części stolicy

Władze miejskie wydały żółty alert przed wyładowaniami atmosferycznymi, a w dzielnicach Dongcheng, Xicheng, Haidian i Chaoyang ogłoszono również żółty stopień ostrzeżenia przed gradobiciem. Chiński system ostrzegawczy obejmuje cztery poziomy zagrożenia, z których najwyższy - czerwony - oznacza najbardziej niebezpieczne zjawiska pogodowe. Kolejne poziomy ostrzeżeń to pomarańczowy, żółty i niebieski, które wskazują na stopniowo mniejsze, choć wciąż znaczące ryzyko dla mieszkańców i infrastruktury.

Synoptycy zapowiadają, że w najbliższym czasie nad Pekinem będą przemieszczać się rozproszone burze, którym towarzyszyć mogą krótkotrwałe, intensywne ulewy oraz porywisty wiatr.

