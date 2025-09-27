Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku

Pomarańczowy homar został uratowany przed zjedzeniem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Kyle Brancato w ostatnim czasie robił zakupy w miejscowym sklepie w mieście Brighton w stanie Nowy Jork, gdy w zbiorniku z homarami dostrzegł nietypowego, pomarańczowego osobnika. Wyglądał zupełnie inaczej niż pozostałe zwierzęta.

- Myślę, że jedynym powodem, dla którego wciąż był w akwarium, było to, że ludzie prawdopodobnie myśleli, że jest chory albo coś takiego, bo wygląda zupełnie inaczej. I nikt go nie kupił - powiedział Brancato.

Rzadki homar uratowany przed zjedzeniem

Brancato zdecydował się ocalić nietypowego homara przed trafieniem na talerz. Kupił go, pojechał do sklepu po zbiornik oraz wodę morską, schłodził ją do odpowiedniej temperatury i umieścił w niej skorupiaka. Następnie skontaktował się z Humane Long Island, organizacją na rzecz ochrony zwierząt, żeby wypuścić go do oceanu.

Organizacja odpowiedziała na wezwanie i zdecydowała się przetransportować homara na wybrzeże. Podróż była niełatwa, bo z Brighton nad ocean jedzie się kilka godzin. Po kilku przystankach w celu sprawdzenia stanu zwierzęcia misja zakończyła się sukcesem - homar przeżył i można go było wypuścić do wody.

Nowojorskie Akwarium, które pomagało w akcji, przyznało, że pomarańczowe homary są niezwykle rzadkie - występują raz na 30 milionów. Internauci nadali szczęśliwcowi z Brighton imię Jean-Clawed van Damme, odnoszące się oczywiście do belgijskiego aktora Jean-Clauda van Damme'a, któremu w filmach często udawało się wyjść cało z niebezpiecznych sytuacji.

