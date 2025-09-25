Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone

|
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Dwie burze tropikalne nad Atlantykiem
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Na Atlantyku pojawiły się dwa potencjalne niebezpieczne układy. Mogą one przynieść ulewy, powodzie i porywisty wiatr na Bahamach, Bermudach oraz w części Stanów Zjednoczonych.

Na Atlantyku pojawiła się burza Humberto, która obecnie znajduje się kilkaset kilometrów na północny wschód od Leeward Islands. Z kolei w rejonie Bahamów powoli formuje się przyszła burza Imelda, którą obecnie nazywa się systemem AL94. Podczas gdy pierwszy z żywiołów najpewniej ominie wybrzeże kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, drugi może już tam poważnie namieszać w pogodzie.

Humberto mniej niebezpieczny dla USA - ale nie bez znaczenia

Zdaniem ekspertów z amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), Humberto może przybrać na sile i w weekend stać się huraganem. Choć przynosi intensywne opady m.in. nad Portoryko, Wyspami Dziewiczymi i Hispaniolą, to prawdopodobnie ominie kontynentalne Stany Zjednoczone.

Prognozowana trasa przejścia Humberto
Prognozowana trasa przejścia Humberto
Źródło: NHC, NOAA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund

Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund

"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"

"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"

Imelda na celowniku meteorologów

Według prognoz, tropikalny układ atmosferyczny AL94 może w ten weekend stać się burzą Imeldą. Część modeli zakłada, że skieruje się on na północny zachód, obejmując zachodnie Bahamy, a następnie południowo-wschodnie stany USA - od Florydy po Karolinę Północną - już na początku przyszłego tygodnia. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym Imelda stanie się huraganem i uderzy w ląd między poniedziałkiem a wtorkiem. Inny scenariusz zakłada, że burza pozostanie nad Atlantykiem, wywołując mimo to poważne skutki w pogodzie.

Niezależnie od tego, czy burza dotrze do wybrzeża, jej konsekwencje mogą być odczuwalne w szerokim pasie od Florydy po Nową Anglię. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi falami, prądami wstecznymi oraz powodziami przybrzeżnymi. We wrześniu wody Atlantyku są wyjątkowo nagrzane, co sprzyja dynamice i gwałtownemu rozwojowi zjawisk tropikalnych.

Dwa układy pogodowe na zdjęciu satelitarnym
Dwa układy pogodowe na zdjęciu satelitarnym
Źródło: NOAA, NHC

Możliwe interakcje między burzami

Specjaliści biorą pod uwagę scenariusz, w którym oba układy zaczną na siebie oddziaływać. Zjawisko to, znane jako efekt Fujiwhary, polega na tym, że dwa tropikalne wiry zaczynają krążyć wokół siebie i zmieniać swoje trajektorie. Choć obserwowane jest częściej nad Pacyfikiem, w przeszłości już miało miejsce także na innych akwenach.

atlantyk
Dwie burze tropikalne nad Atlantykiem
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP, CNN, NHC, NOAA

Źródło zdjęcia głównego: NOAA, NHC

Udostępnij:
TAGI:
USAKaraibyburzaAtlantyk
Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Czytaj także:
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
Świat
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
Prognoza
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
Pogoda
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
Świat
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
Świat
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
Świat
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
Pogoda
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
Świat
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli
Świat
Pogoda na 5 dni
Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach
Prognoza
Zerwana część dachu szpitala w Oklahomie
Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów
Świat
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
Świat
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
Świat
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
Prognoza
Jesień, pogoda, słońce
Rzadki układ będzie rządził pogodą w Polsce
Prognoza
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
Świat
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
Nauka
woda1
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
Świat
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
Ciekawostki
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
Ciekawostki
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
Nauka
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Odczujemy chłód, ale aura pozytywnie na nas wpłynie
Prognoza
Nowi kandydaci na astronautów NASA
NASA poszerza załogę. Setki chętnych na jedno miejsce
Świat
Bakteria Vibrio vulnificus (zdjęcie ilustracyjne)
Mięsożerna bakteria. Nagły wzrost zakażeń i ofiar śmiertelnych
Świat
Potoki i wodospady na ulicach Capri po potężnej ulewie
Schody jak wodospady. Oberwanie chmury nad włoskimi wyspami
Świat
Nocne niebo
Noc pogodna, ale chłodna. Co nas czeka za dnia?
Prognoza
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
Prognoza
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica