Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone

Na Atlantyku pojawiła się burza Humberto, która obecnie znajduje się kilkaset kilometrów na północny wschód od Leeward Islands. Z kolei w rejonie Bahamów powoli formuje się przyszła burza Imelda, którą obecnie nazywa się systemem AL94. Podczas gdy pierwszy z żywiołów najpewniej ominie wybrzeże kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, drugi może już tam poważnie namieszać w pogodzie.
Humberto mniej niebezpieczny dla USA - ale nie bez znaczenia
Zdaniem ekspertów z amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), Humberto może przybrać na sile i w weekend stać się huraganem. Choć przynosi intensywne opady m.in. nad Portoryko, Wyspami Dziewiczymi i Hispaniolą, to prawdopodobnie ominie kontynentalne Stany Zjednoczone.
Imelda na celowniku meteorologów
Według prognoz, tropikalny układ atmosferyczny AL94 może w ten weekend stać się burzą Imeldą. Część modeli zakłada, że skieruje się on na północny zachód, obejmując zachodnie Bahamy, a następnie południowo-wschodnie stany USA - od Florydy po Karolinę Północną - już na początku przyszłego tygodnia. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym Imelda stanie się huraganem i uderzy w ląd między poniedziałkiem a wtorkiem. Inny scenariusz zakłada, że burza pozostanie nad Atlantykiem, wywołując mimo to poważne skutki w pogodzie.
Niezależnie od tego, czy burza dotrze do wybrzeża, jej konsekwencje mogą być odczuwalne w szerokim pasie od Florydy po Nową Anglię. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi falami, prądami wstecznymi oraz powodziami przybrzeżnymi. We wrześniu wody Atlantyku są wyjątkowo nagrzane, co sprzyja dynamice i gwałtownemu rozwojowi zjawisk tropikalnych.
Możliwe interakcje między burzami
Specjaliści biorą pod uwagę scenariusz, w którym oba układy zaczną na siebie oddziaływać. Zjawisko to, znane jako efekt Fujiwhary, polega na tym, że dwa tropikalne wiry zaczynają krążyć wokół siebie i zmieniać swoje trajektorie. Choć obserwowane jest częściej nad Pacyfikiem, w przeszłości już miało miejsce także na innych akwenach.
Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk
Źródło: PAP, CNN, NHC, NOAA
Źródło zdjęcia głównego: NOAA, NHC