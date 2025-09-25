Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone

Dwie burze tropikalne nad Atlantykiem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Atlantyku pojawiła się burza Humberto, która obecnie znajduje się kilkaset kilometrów na północny wschód od Leeward Islands. Z kolei w rejonie Bahamów powoli formuje się przyszła burza Imelda, którą obecnie nazywa się systemem AL94. Podczas gdy pierwszy z żywiołów najpewniej ominie wybrzeże kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, drugi może już tam poważnie namieszać w pogodzie.

Humberto mniej niebezpieczny dla USA - ale nie bez znaczenia

Zdaniem ekspertów z amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), Humberto może przybrać na sile i w weekend stać się huraganem. Choć przynosi intensywne opady m.in. nad Portoryko, Wyspami Dziewiczymi i Hispaniolą, to prawdopodobnie ominie kontynentalne Stany Zjednoczone.

Prognozowana trasa przejścia Humberto Źródło: NHC, NOAA

Imelda na celowniku meteorologów

Według prognoz, tropikalny układ atmosferyczny AL94 może w ten weekend stać się burzą Imeldą. Część modeli zakłada, że skieruje się on na północny zachód, obejmując zachodnie Bahamy, a następnie południowo-wschodnie stany USA - od Florydy po Karolinę Północną - już na początku przyszłego tygodnia. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym Imelda stanie się huraganem i uderzy w ląd między poniedziałkiem a wtorkiem. Inny scenariusz zakłada, że burza pozostanie nad Atlantykiem, wywołując mimo to poważne skutki w pogodzie.

Niezależnie od tego, czy burza dotrze do wybrzeża, jej konsekwencje mogą być odczuwalne w szerokim pasie od Florydy po Nową Anglię. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi falami, prądami wstecznymi oraz powodziami przybrzeżnymi. We wrześniu wody Atlantyku są wyjątkowo nagrzane, co sprzyja dynamice i gwałtownemu rozwojowi zjawisk tropikalnych.

Dwa układy pogodowe na zdjęciu satelitarnym Źródło: NOAA, NHC

Możliwe interakcje między burzami

Specjaliści biorą pod uwagę scenariusz, w którym oba układy zaczną na siebie oddziaływać. Zjawisko to, znane jako efekt Fujiwhary, polega na tym, że dwa tropikalne wiry zaczynają krążyć wokół siebie i zmieniać swoje trajektorie. Choć obserwowane jest częściej nad Pacyfikiem, w przeszłości już miało miejsce także na innych akwenach.

Dwie burze tropikalne nad Atlantykiem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved