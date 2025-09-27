Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą

Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną radziecką stację badawczą na małej wyspie Kołiuczyn na Morzu Czukockim u północno-wschodnich wybrzeży Rosji.
Nietypowi bywalcy w opuszczonej stacji badawczej
Zwierzęta pokazał bloger i podróżnik Wadim Makhorow. Za pomocą drona sfilmował niedźwiedzie przemierzające budynki. Na filmie widać, jak jeden z nich próbował złapać kamerę zębami, gdy ta się zbliżyła. Inne zwierzęta wystawiały głowy z budynków, gdy były filmowane.
- Myślę, że postrzegają te domy jako schronienie przed wiatrem, deszczem i innymi czynnikami. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze się tam czują - powiedział Makhorow w rozmowie z agencją Reuters.
Stacja badawcza, położona w opuszczonej wiosce, została pozostawiona przez naukowców tuż po upadku Związku Radzieckiego ponad trzydzieści lat temu. Wyspa mierzy około 4,5 kilometra długości.
Autorka/Autor: dd
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Instagram.com/makhoro