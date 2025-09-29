"Nie spałem, bo bałem się, że wiatr wyrwie drzwi"

W poniedziałek około godziny 1.30 tajfun Bualoi uderzył w prowincję Ha Tinh położoną w regionie Północne Wybrzeże Centralne w Wietnamie. Żywioł przyniósł wiatr o prędkości 130 km/h oraz ulewne opady deszczu.
Tajfun Bualoi. Kilkanaście ofiar śmiertelnych w Wietnamie
Jak przekazały wietnamskie służby ds. zarządzania kryzysowego, bilans ofiar śmiertelnych tajfunu Bualoi wzrósł do 13, a 46 osób zostało rannych. Los około 20 osób jest nieznany. Wśród zaginionych znajdują się rybacy, którzy łodzie zostały porwane przez fale u wybrzeży prowincji Quang Tri. Stracono także kontakt z jednym z kutrów rybackich.
Największe zniszczenia odnotowano w północnej prowincji Ninh Binh. Jak przekazała agencja zarządzania kryzysowego, zginęło tam dziewięć osób, a siedem zostało rannych.
Setki zniszczonych budynków i brak dostępu do prądu
Portal Vietnam News podał, że w całym kraju żywioł uszkodził setki budynków, w tym pięć szkół i klinikę, oraz spowodował zalanie 1,4 tys. ha pól uprawnych. Ponad 500 tys. gospodarstw domowych było pozbawionych prądu. Mieszkańcy bali się o swoje życie i dobytek.
- Całą noc nie spałem, bo bałem się, że silny wiatr wyrwie drzwi - przyznał Ho Van Quynh z prowincji Nghe An.
Kilkumetrowe fale
Przed uderzeniem tajfun Bualoi przez kilka godzin przemieszczał się wzdłuż wietnamskiego wybrzeża. Kilka miejscowości zostało zalanych przez deszcz i fale sięgające nawet ośmiu metrów - podał Reuters. Dotkliwie poszkodowane zostały prowincje Ha Tinh oraz Nghe An, gdzie obecnie trwa szacowanie strat. Miejscowe media informują o powalonych drzewach, zniszczonych dachach oraz podtopieniach i powodziach.
W obawie przed nadejściem cyklonu tropikalnego władze Wietnamu ewakuowały dziesiątki tysięcy mieszkańców w 10 prowincjach. Wstrzymano także ruch lotniczy na kilku lotniskach. Wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Dziesiąty tajfun w tym roku
Bualoi to dziesiąty tajfun, który uderzył w Wietnam w tym roku. Żywioł po dotarciu na ląd osłabł, przemieszczając się w kierunku sąsiedniego Laosu. W poniedziałek przed południem czasu lokalnego tajfun wiał z prędkością do 74 km/h, z porywami do 117 km/h. Obecnie jest depresją tropikalną.
Autorka/Autor: fw,kp
Źródło: Reuters, DW
Źródło zdjęcia głównego: Reuters