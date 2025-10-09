Logo TVN24
Świat

Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy

|
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Źródło: Reuters/CSU/CIRA & JMA/JAXA
Mieszkańcy japońskich wysp Izu zmagają się z tajfunem Halong. Żywioł przyniósł tam porywisty wiatr oraz ulewne opady deszczu. Lokalne służby ostrzegają przed powodziami oraz lawinami błotnymi.

Jak przekazała agencja Reuters, tajfun Halong dotarł do archipelagu Izu w czwartek, niosąc silne porywy wiatru oraz opady deszczu. Wcześniej Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła mieszkańców przed warunkami zagrażającymi życiu. Chociaż do czwartkowego popołudnia część ostrzeżeń została odwołana, meteorolodzy nadal ostrzegają przed powodziami oraz lawinami błotnymi.

"Upewnij się, że jesteś bezpieczny, ponieważ silny wiatr może niszczyć domy na wyspach Hachijoima i Aogashima" - napisali eksperci w komunikacie.

Dowiedz się więcej:

Największe opady od 2003 roku

W regionie od kilku godzin intensywnie pada deszcz. Na wyspie Hachijoima w ciągu sześciu godzin spadło co najmniej 284,5 litra wody na metr kwadratowy - to najwięcej od 2003 roku. Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła przed wysokimi falami oraz sztormem. Zagrożenie dla życia mieszkańców może nieść także silny wiatr, którego porywy mogą sięgać od 180 do nawet 250 kilometrów na godzinę. Japońskie media informują, że setki mieszkańców musiało opuścić swoje domy i szukać schronienia w bezpiecznym miejscu.

Tajfun Halong to dwudziesta druga burza w roku na Pacyfiku. Według prognoz żywioł będzie poruszał się w kierunku wschodnim i pozostanie silny. Porywy wiatru od 90 do 120 km/h mogą objąć także region Kanto na wyspie Honsiu.

Wyspy Izu to należący do Japonii archipelag wulkanicznych wysp ciągnących się na południe od półwyspu Izu. Tworzy go 13 większych wysp oraz kilka mniejszych. W 2020 roku obszar był zamieszkały przez 21 543 osoby.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, NHK, The Japan Times, JMA

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/CSU/CIRA & JMA/JAXA

