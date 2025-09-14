Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"

Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Wodorosty opanowały plażę w Meksyku
Źródło: Reuters
Lough Neagh w Irlandii Północnej dusi się pod warstwą glonów. Jak opowiadają mieszkańcy, największe jezioro Wysp Brytyjskich w ciągu ostatnich lat zmieniło się w zanieczyszczony, cuchnący zbiornik. To szczególnie niebezpieczne, ponieważ stanowi ono jedno z najważniejszych źródeł wody pitnej w regionie.

Jezioro Lough Neagh leży w Irlandii Północnej, około 32 kilometry na zachód od Belfastu. To największy słodki zbiornik na Wyspach Brytyjskich i źródło wody pitnej dla ponad 40 procent mieszkańców tej części Wielkiej Brytanii. Od kilku lat odwiedzających je turystów nie wita już spokojna, przejrzysta woda - jezioro stało się zielone, mętne i cuchnące.

Najgorszy rok w historii

Jak tłumaczyli okoliczni mieszkańcy, Lough Neagh zmaga się z toksycznymi zakwitami glonów. Ich warstwa regularnie pokrywa powierzchnię oraz brzegi, ma negatywny wpływ na faunę i florę oraz wydziela nieprzyjemny zapach. Odbiło się to na lokalnej gospodarce - całkowicie wstrzymano połowy zamieszkujących zbiornik węgorzy europejskich, a brak możliwości kąpieli i uprawiania sportów wodnych zniechęcił wielu turystów. Niepokoi także jakość wody.

- Od roku nie piję wody z kranu - opowiadała portalowi "The Guardian" jedna z mieszkanek terenów nad jeziorem.

Według ekspertów nadmierny rozrost glonów związany jest ze spływem bogatych w składniki odżywcze ścieków rolniczych i przemysłowych oraz nieszczelnych systemów kanalizacyjnych. Zanieczyszczone wody niosą ze sobą dużo azotu i fosforu, co powoduje szybki wzrost i namnażanie się drobnych glonów.

Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Źródło: Studio 70SN / Shutterstock.com

"Umiera na naszych oczach"

Według rządowego systemu monitorowania zanieczyszczeń, rok 2025 najprawdopodobniej okaże się najgorszy w historii Lough Neagh i okolicznych cieków - do tej pory odnotowano tam aż 171 przypadków zakwitów sinic.

- Lough Neagh umiera na naszych oczach. Widok ryb walczących o życie na powierzchni nie tylko szokuje, ale także stanowią poważne ostrzeżenie przed całkowitym załamaniem się ekosystemu - przekazała Claire Hanna, liderka północnoirlandzkiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Mieszkańcy i organizacje pozarządowe wielokrotnie apelowały do władz o podjęcie działań w celu uratowania jeziora. Jak jednak podkreślono w rozmowie z "The Guardian", działania podejmowane są zbyt wolno i niekonsekwentnie - bez wprowadzenia odpowiednich kar dla podmiotów zanieczyszczających nie da się powstrzymać rozrostu glonów.

Autorka/Autor: ast

Źródło: The Guardian, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Studio 70SN / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaIrlandia Północna
Czytaj także:
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
Polska
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
Świat
Ulewy, deszcz
IMGW ostrzega. Leje w ponad połowie województw
Prognoza
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy przechodzą nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
Prognoza
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
Świat
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
Nauka
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
Świat
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
Prognoza
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
Świat
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
Nauka
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
Prognoza
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica