Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Woda ciskała pojazdami o domy. Nie żyje 29 osób

Zniszczenia po powodzi w mieście Poza Rica
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodzi
Źródło: Reuters
29 osób zginęło na skutek powodzi i osuwisk w Meksyku. Ulewne opady sparaliżowały transport w czterech stanach na wschodzie kraju, a w stolicy stanęło metro. W mieście Poza Rica mieszkańcy musieli uciekać na dachy najwyższych budynków po tym, jak przez ulice przetoczyła się ogromna fala powodziowa.

Jak poinformowały w piątek lokalne władze, nawiedzające Meksyk ulewne deszcze przyczyniły się do śmierci co najmniej 29 osób. Trwają poszukiwania licznych zaginionych. Najtrudniejsza sytuacja panowała na wschodzie kraju, w stanach Veracruz, Hidalgo, Queretaro i Puebla, ale niebezpieczna pogoda dotknęła także zachodnich wybrzeży oraz centralnie położonego obszaru metropolitarnego stolicy.

Paraliż na drogach, wody po szyję

Służby ochrony ludności w stanie Hidalgo informowały w piątek o 16 ofiarach śmiertelnych i dodały, że woda zniszczyła co najmniej 1000 domów i setki budynków użyteczności publicznej. Kilkanaście miejscowości zostało całkowicie odciętych od świata, w stanie występują przerwy w dostawach prądu, a osuwiska zablokowały główne drogi. Odwołano liczne połączenia autobusowe.

W sąsiednim Veracruz najpoważniej dotknięte zostało miasto Poza Rica. Lokalne media informowały o zalanych ulicach - miejscami poziom wody sięgał szyi, a szybko płynąca woda porywała samochody i ciskała nimi o domy. Mieszkańcy byli zmuszeni do szukania schronienia na dachach najwyższych budynków oraz na drzewach. Ratownicy dotarli na miejsce dopiero po kilku godzinach.

- Nikt nie był na to przygotowany. Poziom wody sięgał półtora metra - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters właściciel kawiarni w Poza Rica. - Wszystko jest w fatalnym stanie - dodał.

Zniszczenia po powodzi w mieście Poza Rica
Zniszczenia po powodzi w mieście Poza Rica
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL VICTORIA

Niebezpieczny powrót do domu

- Pracujemy nad zapewnieniem pomocy ludności, udrożnieniem dróg i przywróceniem dostaw energii elektrycznej - napisała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum w mediach społecznościowych. Ministerstwo obrony poinformowało, że do pomocy poszkodowanym ruszyło ponad 5400 funkcjonariuszy, którzy mają pomóc w monitorowaniu sytuacji, ewakuacji i sprzątaniu dotkniętych obszarów.

Groźna aura dotknęła także mieszkańców stolicy. W piątek wieczorem ulewne opady unieruchomiły jedną z linii metra w mieście Meksyk. Na centralnych stacjach zapanował chaos, gdy setki mieszkańców obszarów podmiejskich próbowały wrócić do domów. Wiele osób obawiało się, że podróż do domu może zająć im ponad cztery godziny. Czekał ich powrót w trudnych warunkach atmosferycznych, w deszczu i ograniczonej widzialności.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, nmas.com.mx

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL VICTORIA

Udostępnij:
TAGI:
MeksykPowódź
Czytaj także:
Ule spłonęły w Holandii
Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Potężne wstrząsy na granicy kontynentów. Wydano czerwony alert
Świat
Jesień, liść, deszcz
To będzie pochmurny dzień z deszczem i porywistym wiatrem
Prognoza
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Widzieliśmy, jak ziemia i samochody się poruszają". Są kolejne ofiary
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
Prognoza
Noc, mgła, jesień
Noc miejscami okaże się mglista
Prognoza
Brisbane w Australii po ulewach
Jeździli autem w czasie cyklonu. Naukowiec zbadał, w jakim celu
Ciekawostki
Nor'easter przyniesie silne opady i wiatr na wschodnie wybrzeże USA
Tworzy się u wybrzeży USA, przyniesie ulewy i porywisty wiatr
Świat
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
Prognoza
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
Świat
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
Nauka
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Pochmurny, deszczowy dzień
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
Prognoza
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
Prognoza
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
Ciekawostki
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
Nauka
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
Prognoza
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica