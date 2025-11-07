Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

W piątek po godzinie 13 czasu środkowoeuropejskiego (po godz. czasu lokalnego) w rejonie Zatoki Kalifornijskiej w pobliżu Meksyku odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS).

Hipocentrum (punkt, od którego rozchodzą się fale sejsmiczne) znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów, a epicentrum (punkt na powierzchni ziemi znajdujący się bezpośrednio nad hipocentrum) - około 75 km na północny wschód od miejscowości Santa Rosalia w meksykańskim stanie Kalifornia Dolna Południowa na Półwyspie Kalifornijskim.

Trzęsienie Ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej Źródło: USGS

Kolejne wstrząsy w Zatoce Kalifornijskiej

Wcześniej w Zatoce Kalifornijskiej zaobserwowano wstrząsy o mniejszej sile. W piątek po godzinie 1 lokalnego czasu USGS zarejestrowało trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4, a w sobotę po godzinie 17.30 - o magnitudzie 4,8.

Od razu po trzęsieniu nie pojawiły się informacje o ofiarach i zniszczeniach.