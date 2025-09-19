Usłyszał szelest, ze studni wystawało poroże

Łoś wpadł do studni w Maine

W środę w mieście Pembroke w południowo-wschodniej części amerykańskiego stanu Maine, tuż przy granicy z Kanadą, doszło do nietypowego zdarzenia - do studni na jednej z posesji wpadł łoś.

Łoś wpadł do studni

Całe zdarzenie uwieczniła na nagraniu Delaney Reyn Gardner z Massachusetts, która przyjechała do miasta.

- Mój 15-letni, przyrodni brat pracował obok szopy, usłyszał szelest i postanowił zajrzeć przez gęste olchy, żeby zobaczyć, co się dzieje. I zobaczył poroże! Podszedł trochę bliżej i odkrył starą studnię. Nie mieliśmy pojęcia, że jest na terenie posesji - tłumaczyła autorka nagrania.

W studni znajdował się łoś. Gardner przyznała, że razem z bratem nie wiedzieli, od jak dawna tam przebywał, ale wyglądał na zmarzniętego i wyczerpanego.

Wyciągnęli zwierzę koparką

Na miejsce przybyli funkcjonariusze Maine Warden Service, wydziału policji zajmującego się rybołówstwem i dziką przyrodą oraz biolog specjalizujący się w dzikiej zwierzynie. Jak doniosło Bangor Daily News, udało im się uśpić łosia, a następnie wyciągnąć go za pomocą pasów i koparki. W akcji pomagało także kilku świadków.

Cała akcja trwała około pięciu godzin. Funkcjonariusze Maiden Warden Service poinformowali, że łoś nie odniósł poważnych obrażeń i był w stanie oddalić się samodzielnie około godzinę po uratowaniu.

