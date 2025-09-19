Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Usłyszał szelest, ze studni wystawało poroże

|
Łoś wpadł do studni w Maine
Łoś wpadł do studni w Maine
Łoś wpadł do starej studni w amerykańskim stanie Maine. Na ratunek zwierzęciu ruszyli strażnicy leśni i biolog specjalizujący się w dzikiej przyrodzie. Ich wysiłki zostały uwiecznione na nagraniu.

W środę w mieście Pembroke w południowo-wschodniej części amerykańskiego stanu Maine, tuż przy granicy z Kanadą, doszło do nietypowego zdarzenia - do studni na jednej z posesji wpadł łoś.

Łoś wpadł do studni

Całe zdarzenie uwieczniła na nagraniu Delaney Reyn Gardner z Massachusetts, która przyjechała do miasta.

- Mój 15-letni, przyrodni brat pracował obok szopy, usłyszał szelest i postanowił zajrzeć przez gęste olchy, żeby zobaczyć, co się dzieje. I zobaczył poroże! Podszedł trochę bliżej i odkrył starą studnię. Nie mieliśmy pojęcia, że jest na terenie posesji - tłumaczyła autorka nagrania.

W studni znajdował się łoś. Gardner przyznała, że razem z bratem nie wiedzieli, od jak dawna tam przebywał, ale wyglądał na zmarzniętego i wyczerpanego.

Łoś wpadł do studni
Łoś wpadł do studni
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Wyciągnęli zwierzę koparką

Na miejsce przybyli funkcjonariusze Maine Warden Service, wydziału policji zajmującego się rybołówstwem i dziką przyrodą oraz biolog specjalizujący się w dzikiej zwierzynie. Jak doniosło Bangor Daily News, udało im się uśpić łosia, a następnie wyciągnąć go za pomocą pasów i koparki. W akcji pomagało także kilku świadków.

Cała akcja trwała około pięciu godzin. Funkcjonariusze Maiden Warden Service poinformowali, że łoś nie odniósł poważnych obrażeń i był w stanie oddalić się samodzielnie około godzinę po uratowaniu.

Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: NBC Boston

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaUSA
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Późne lato, jesień, gorąco
W sobotę będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Burza tropikalna Mitag
Burza przyniosła ulewy, ale to nie koniec zagrożeń
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
Prognoza
Ulewny deszcz
Powrót ulew i gorąca. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
Prognoza
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
Polska
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
Nauka
Jeleń
Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"
Polska
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat
Nauka
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Nauka
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Nauka
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica