Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Morze zmyło dom. Mieszkańcy boją się o kolejne

Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Dom na palach na wyspach Outer Banks zawalił się po burzy
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Dom na palach na Outer Banks w Karolinie Północnej zawalił się podczas burzy w wyniku wysokich fal. To nie pierwsze takie zdarzenie na wyspach w ostatnich latach. Mieszkańcy chcą, aby władze jak najszybciej podjęły działania w celu ochrony pozostałych budynków na plaży.

Outer Banks to pas wysp barierowych na amerykańskim wybrzeżu Atlantyku, w stanie Karolina Północna. Charakterystycznym elementem ich krajobrazu są domy na palach na plażach.

Kolejny zawalony dom na Outer Banks

Niestety są one narażone na fale. Ich niszczycielskie działanie ponownie dało o sobie znać we wtorek po południu, kiedy zawalił się jeden z domów na palach w miejscowości Buxton. Budynek nie był zamieszkany i w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W środę sprzątano jego pozostałości.

To już dwunasty dom na palach, który zawalił się w regionie Outer Banks w ostatnich pięciu latach. Poprzednie katastrofy miały miejsce w małej miejscowości Rodanthe na północ od Buxton. Podczas przejścia huraganu Erin mieszkańcy z niepokojem monitorowali dwa zagrożone domy nad brzegiem. Przetrwały one jednak uderzenia fal.

Fale wtargnęły na wyspę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fale wtargnęły na wyspę

Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Służby sprzątają pozostałości domu na Outer Banks, który zawalił się po burzy
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Po prostu siedzieć i patrzeć"

Wielu mieszkańców Buxton chce, aby władze jak najszybciej podjęły działania w celu ochrony pozostałych domów na plażach. Jednym z nich jest Brian Harris, członek Buxton Civic Association założonej w 2024 roku, aby rozwiązać problemy związane z plażą.

Harris twierdzi, że wysokie fale zagrażają także innym domom. Choć istnieją plany wzmocnienia linii brzegowej na początku 2026 roku, to według niego są one zbyt odległe i przy każdej burzy mogą zawalić się kolejne budynki.

- Po prostu siedzieć i patrzeć, jak te domy niszczeją przez następne pięć miesięcy. To jest po prostu złe dla wszystkich - podsumował Harris.

Autorka/Autor: kp

Źródło: CNN, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAburza
Czytaj także:
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
Tukan, Brazylia
Uwolnili setki zwierząt. Większość z nich miała zginąć
Burza tropikalna Gabrielle
Atlantyk się przebudził. Gabrielle nabiera sił
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
Prognoza
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
Polska
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
Prognoza
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
Prognoza
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
Nauka
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
Nauka
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
Polska
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
Nauka
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
TVN24
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
Dolina Pięciu Stawów Polskich, widok na Przedni Staw, 17 września 2025
Trudne warunki na szlakach. W Tatrach może spaść śnieg
Prognoza
Zniszczony amazoński las deszczowy (zdjęcie poglądowe)
W cztery dekady zniknął obszar wielkości Hiszpanii
Asteroida
Jest wielkości wieżowca, w czwartek zbliży się do nas
Nauka
Cygnus XL
Problemy na orbicie. Dokowania ważnego ładunku na razie nie będzie
Nauka
W Utah mężczyzna utknął w wodzie po powodzi błyskawicznej
Wokół szalała powódź, on trzymał się krzaka
Ulewy, deszcz
Silny deszcz, burze, grad. Tu wydano ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz
Powiew jesieni. Pogoda na dziś
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Z ISS na polskie uczelnie. Uznański-Wiśniewski rusza w trasę
Polska
Noc, deszcz
Chłodna noc z opadami i silnym wiatrem
Prognoza
Malezyjskie służby przeczesują gruzy po osuwiskach w stanie Sabah
Osuwiska po ulewach. Nie żyje kilkanaście osób, w tym dzieci
Zorza polarna widziana z pokładu samolotu
Ten lot zapamiętają na długo
Ciekawostki
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do "bliźniaka" Titanica
Ciekawostki
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica