Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Huragan Melissa nadchodzi. "Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"

Melissa na zdjęciu satelitarnym
Przygotowania na Jamajce na nadejście Melissy
Źródło: Reuters
Huragan Melissa bardzo wolno przesuwa się w kierunku Jamajki. Żywioł niesie wiatr przekraczający prędkość 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu. Władze zalecają najwyższą ostrożność, a mieszkańcy gromadzą zapasy i szykują się na najgorsze.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) uznało w sobotę Melissę za huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wiał z prędkością do 200 kilometrów na godzinę. Oceniono, że jego siła narasta i wkrótce może stać się najpotężniejszym huraganem w historii Jamajki.

W niedzielę rano czasu polskiego żywioł znajdował się około 200 kilometrów od Kingston, stolicy tego kraju. Melissa porusza się bardzo wolno, z prędkością siedmiu kilometrów na godzinę.

- Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy. Melissa może być najsilniejszym odnotowanym huraganem, który kiedykolwiek przeszedł nad Jamajką - powiedział Evan Thompson z Jamajskiej Służby Meteorologicznej, cytowany przez portal NBC News.

Melissa nadchodzi. "Nie lekceważcie tego. Nie podejmujcie głupich decyzji"

Według synoptyków modele wskazują, że Melissa może uderzyć w Jamajkę wczesnym rankiem we wtorek. Wszystkie lotniska na wyspie zamknięto w sobotę o godzinie 20 lokalnego czasu.

- Nie lekceważcie tego. Nie podejmujcie głupich decyzji, jak wyjście w sam środek burzy - ostrzegał minister nauki i transportu Jamajki, Daryl Vaz.

W kraju trwają ostatnie przygotowania. Mieszkańcy napełniają worki z piaskiem i gromadzą zapasy najpotrzebniejszych produktów.

Melissa na zdjęciu satelitarnym
Melissa na zdjęciu satelitarnym
Źródło: NESDIS/NOAA

Ewakuacje i przygotowania na nadejście żywiołu

Melissa zagraża też sąsiednim krajom. Na Haiti dwie osoby zginęły w czwartek w osuwisku w pobliżu Port-au-Prince, a starszego mężczyznę zabiło spadające drzewo w Marigot. W sąsiedniej Dominikanie ponad pół miliona osób straciło dostęp do wody pitnej. Zgłoszono także ofiary powodzi i spadających drzew.

W prowincji Guantanamo na Kubie władze ewakuowały 145 tysięcy osób. Także amerykańska baza morska w Zatoce Guantanamo rozpoczęła w sobotę wieczorem ewakuację personelu, który nie jest niezbędny.

Meteorolodzy ostrzegają przed "katastrofalnymi powodziami błyskawicznymi i osuwiskami", opadami deszczu od 700-1000 litrów oraz falą sztormową o wysokości do 3,3 metra wzdłuż południowego wybrzeża. Jamie Rhome, zastępca dyrektora NHC, nazwał sytuację "bardzo niepokojącą" i wezwał mieszkańców oraz podróżnych do zachowania szczególnej ostrożności.

NHC poinformowało, że na początku tygodnia Melissa prawdopodobnie "wykona nagły skręt na północny wschód". Centrum podkreśliło, że huragan może nawiedzić obszar między Kubą i Haiti, podczas gdy Jamajka "przygotowuje się na katastrofę o historycznych rozmiarach".

Skutki Melissy na Dominikanie
Skutki Melissy na Dominikanie
Źródło: PAP/EPA/Orlando Barría

Czy huragan dotrze do USA? Prognozy

W razie osiągnięcia kategorii piątej Melissie będzie towarzyszyć wiatr o stałej prędkości co najmniej 252 km/h, zdolne do spowodowania "katastrofalnych zniszczeń", zrównania z ziemią budynków, wyrywania drzew z korzeniami oraz odcięcia zasilania i łączności na tygodnie.

Stacja ABC News podała, że choć huragan może się znacznie nasilić i uderzyć w Karaiby, "wydaje się, że bezpośrednie zagrożenie w USA jest ograniczone". Mimo to media ostrzegają, że ścieżka Melissy wciąż jest niepewna i choć na dziś amerykańskie wybrzeże wydaje się pozostawać poza bezpośrednim zasięgiem huraganu, to mogą wystąpić pośrednie skutki (na przykład silne fale i prądy przybrzeżne).

Prognozowana trasa huraganu Melissa
Prognozowana trasa huraganu Melissa
Źródło: NHC

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, NHC, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: NESDIS/NOAA

Udostępnij:
TAGI:
huraganHuragany, tajfuny, cyklonyJamajkaKuba
Czytaj także:
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Polska
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica