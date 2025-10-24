Logo TVN24
Świat

Japonia. Dwa ataki w jeden dzień. Jest ofiara śmiertelna

|
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.
W Japonii w piątek odnotowano kolejne dwa ataki niedźwiedzi. W wyniku spotkania ze zwierzętami zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

W piątek niedźwiedź zaatakował cztery osoby pracujące w ogrodzie we wsi Higashinaruse w prefekturze Akita - przekazały lokalne władze. Kobietę i trzech mężczyzn zabrano do szpitala. Obrażenia u jednej z osób były na tyle poważne, że zmarła.

Lokalny myśliwy miał zabić niedźwiedzia znajdującego się w pobliżu. Policja bada, czy jest to ten sam osobnik, który zaatakował czwórkę.

Dwa ataki niedźwiedzia w jeden dzień w Japonii

Tego samego dnia w innej części kraju doszło do drugiego ataku niedźwiedzia. W środkowej części prefektury Toyama zwierzę raniło 70-letnią kobietę - przekazała agencja informacyjna AFP, powołując się na lokalnego urzędnika.

Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście

Zmiany klimatu i zwiększona populacja

Liczba tegorocznych śmiertelnych ataków niedźwiedzi jest rekordowa. Nowy minister środowiska Hirotaka Ishihara zapowiedział w środę wzmocnienie działań zmierzających do ochrony ludności - ze szkoleniami myśliwych włącznie. Do piątku zwierzęta te doprowadziły do śmierci dziewięciu osób.

Niedźwiedzie wchodzą do sklepów, pojawiają się w pobliżu szkół i parków, szczególnie w regionach północnych, atakują turystów. Ataki zwykle nasilają się jesienią, zanim niedźwiedzie zapadną w sen zimowy. Eksperci twierdzą, że wyższe temperatury, spowodowane zmianą klimatu, mogą nie tylko przyczyniać się do braków żywności, ale też wpływać na wzorce hibernacji u zwierząt.

W latach 80. XX wieku niedźwiedzie w niektórych obszarach Japonii były zagrożone wyginięciem z powodu nadmiernych odstrzałów i polowań, a na południowej wyspie Kiusiu ssaki te uznano za wymarłe. Ostatniego osobnika widziano w 1987 roku.

niedzw
Niedźwiedź wszedł do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Niedźwiedzi przybyło, ludzi ubyło

Ostatnio jednak można zaobserwować gwałtowny wzrost liczebności tych zwierząt. Przed rokiem szacowano, że populacja niedźwiedzi w Japonii wynosi 44 tys. osobników, czyli trzy razy więcej niż w 2012 r. Populacja niedźwiedzi brunatnych podwoiła się od 1990 r., osiągając blisko 12 tys. sztuk - podała australijska sieć ABC.

Ten wzrost, w połączeniu ze spadkiem liczby ludności w Japonii, zatarł granice między obszarami zdominowanymi przez ludzi a siedliskami niedźwiedzi. W miarę jak miasta się wyludniają - w Japonii proces starzenia się społeczeństwa jest bardzo zaawansowany - coraz bardziej pewne siebie i głodne niedźwiedzie zapuszczają się na tereny zaludnione w poszukiwaniu pożywienia i terytorium.

W Japonii występują dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedzie himalajskie, zwane też niedźwiedziami księżycowymi, oraz większe niedźwiedzie brunatne, które żyją na północnej wyspie Hokkaido.

Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni

Ciekawostki

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: PAP, NHK World, AFP

Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock

Japonia niedźwiedź himalajski
