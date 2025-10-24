Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.

W piątek niedźwiedź zaatakował cztery osoby pracujące w ogrodzie we wsi Higashinaruse w prefekturze Akita - przekazały lokalne władze. Kobietę i trzech mężczyzn zabrano do szpitala. Obrażenia u jednej z osób były na tyle poważne, że zmarła.

Lokalny myśliwy miał zabić niedźwiedzia znajdującego się w pobliżu. Policja bada, czy jest to ten sam osobnik, który zaatakował czwórkę.

Dwa ataki niedźwiedzia w jeden dzień w Japonii

Tego samego dnia w innej części kraju doszło do drugiego ataku niedźwiedzia. W środkowej części prefektury Toyama zwierzę raniło 70-letnią kobietę - przekazała agencja informacyjna AFP, powołując się na lokalnego urzędnika.

Zmiany klimatu i zwiększona populacja

Liczba tegorocznych śmiertelnych ataków niedźwiedzi jest rekordowa. Nowy minister środowiska Hirotaka Ishihara zapowiedział w środę wzmocnienie działań zmierzających do ochrony ludności - ze szkoleniami myśliwych włącznie. Do piątku zwierzęta te doprowadziły do śmierci dziewięciu osób.

Niedźwiedzie wchodzą do sklepów, pojawiają się w pobliżu szkół i parków, szczególnie w regionach północnych, atakują turystów. Ataki zwykle nasilają się jesienią, zanim niedźwiedzie zapadną w sen zimowy. Eksperci twierdzą, że wyższe temperatury, spowodowane zmianą klimatu, mogą nie tylko przyczyniać się do braków żywności, ale też wpływać na wzorce hibernacji u zwierząt.

W latach 80. XX wieku niedźwiedzie w niektórych obszarach Japonii były zagrożone wyginięciem z powodu nadmiernych odstrzałów i polowań, a na południowej wyspie Kiusiu ssaki te uznano za wymarłe. Ostatniego osobnika widziano w 1987 roku.

Niedźwiedzi przybyło, ludzi ubyło

Ostatnio jednak można zaobserwować gwałtowny wzrost liczebności tych zwierząt. Przed rokiem szacowano, że populacja niedźwiedzi w Japonii wynosi 44 tys. osobników, czyli trzy razy więcej niż w 2012 r. Populacja niedźwiedzi brunatnych podwoiła się od 1990 r., osiągając blisko 12 tys. sztuk - podała australijska sieć ABC.

Ten wzrost, w połączeniu ze spadkiem liczby ludności w Japonii, zatarł granice między obszarami zdominowanymi przez ludzi a siedliskami niedźwiedzi. W miarę jak miasta się wyludniają - w Japonii proces starzenia się społeczeństwa jest bardzo zaawansowany - coraz bardziej pewne siebie i głodne niedźwiedzie zapuszczają się na tereny zaludnione w poszukiwaniu pożywienia i terytorium.

W Japonii występują dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedzie himalajskie, zwane też niedźwiedziami księżycowymi, oraz większe niedźwiedzie brunatne, które żyją na północnej wyspie Hokkaido.