W piątek niedźwiedź zaatakował cztery osoby pracujące w ogrodzie we wsi Higashinaruse w prefekturze Akita - przekazały lokalne władze. Kobietę i trzech mężczyzn zabrano do szpitala. Obrażenia u jednej z osób były na tyle poważne, że zmarła.
Lokalny myśliwy miał zabić niedźwiedzia znajdującego się w pobliżu. Policja bada, czy jest to ten sam osobnik, który zaatakował czwórkę.
Dwa ataki niedźwiedzia w jeden dzień w Japonii
Tego samego dnia w innej części kraju doszło do drugiego ataku niedźwiedzia. W środkowej części prefektury Toyama zwierzę raniło 70-letnią kobietę - przekazała agencja informacyjna AFP, powołując się na lokalnego urzędnika.
Zmiany klimatu i zwiększona populacja
Liczba tegorocznych śmiertelnych ataków niedźwiedzi jest rekordowa. Nowy minister środowiska Hirotaka Ishihara zapowiedział w środę wzmocnienie działań zmierzających do ochrony ludności - ze szkoleniami myśliwych włącznie. Do piątku zwierzęta te doprowadziły do śmierci dziewięciu osób.
Niedźwiedzie wchodzą do sklepów, pojawiają się w pobliżu szkół i parków, szczególnie w regionach północnych, atakują turystów. Ataki zwykle nasilają się jesienią, zanim niedźwiedzie zapadną w sen zimowy. Eksperci twierdzą, że wyższe temperatury, spowodowane zmianą klimatu, mogą nie tylko przyczyniać się do braków żywności, ale też wpływać na wzorce hibernacji u zwierząt.
W latach 80. XX wieku niedźwiedzie w niektórych obszarach Japonii były zagrożone wyginięciem z powodu nadmiernych odstrzałów i polowań, a na południowej wyspie Kiusiu ssaki te uznano za wymarłe. Ostatniego osobnika widziano w 1987 roku.
Niedźwiedzi przybyło, ludzi ubyło
Ostatnio jednak można zaobserwować gwałtowny wzrost liczebności tych zwierząt. Przed rokiem szacowano, że populacja niedźwiedzi w Japonii wynosi 44 tys. osobników, czyli trzy razy więcej niż w 2012 r. Populacja niedźwiedzi brunatnych podwoiła się od 1990 r., osiągając blisko 12 tys. sztuk - podała australijska sieć ABC.
Ten wzrost, w połączeniu ze spadkiem liczby ludności w Japonii, zatarł granice między obszarami zdominowanymi przez ludzi a siedliskami niedźwiedzi. W miarę jak miasta się wyludniają - w Japonii proces starzenia się społeczeństwa jest bardzo zaawansowany - coraz bardziej pewne siebie i głodne niedźwiedzie zapuszczają się na tereny zaludnione w poszukiwaniu pożywienia i terytorium.
W Japonii występują dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedzie himalajskie, zwane też niedźwiedziami księżycowymi, oraz większe niedźwiedzie brunatne, które żyją na północnej wyspie Hokkaido.
Autorka/Autor: Damian Dziugieł
Źródło: PAP, NHK World, AFP
Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock