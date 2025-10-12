Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Według policji, cytowanej przez agencję informacyjną Kyodo, dwaj Filipińczycy w wieku 53 i 48 lat byli częścią siedmioosobowej grupy, która wspięła się na górę Hotaka, położoną w środkowej części Japonii. Mężczyźni utknęli podczas schodzenia.

W sobotę wieczorem policja otrzymała zgłoszenie od pracownika schroniska górskiego. Filipinka zgłosiła mu zaginięcie trzech osób należących do jej grupy, która wybrała się na szczyt.

Japonia. Jeden z turystów nie przeżył

Trzy osoby znaleziono w niedzielę rano po godzinie 5 lokalnego czasu, w odległości około 170 metrów od schroniska. 53-letni mężczyzna, który był w stanie krytycznym, zmarł. 48-latek zmagał się z hipotermią, a trzecia osoba - kobieta - zeszła ze szczytu o własnych siłach.

Góra Hotaka, położona jest na granicy prefektur Nagano i Gifu w północnej części Alp Japońskich. Liczy 3190 metrów n.p.m. i jest trzecim co do wysokości szczytem w tym azjatyckim kraju. Najwyższa góra to Fudżi.

