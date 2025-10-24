Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Odpalono rakiety, by walczyć ze smogiem

Delhi pogrążone w smogu
Delhi pogrążone w smogu
Źródło: Reuters
Mieszkańcy Delhi w Indiach zmagają się z ekstremalnym smogiem. Według portalu IQAir zanieczyszczenie powietrza w tym miejscu jest na jednym z najwyższych poziomów na świecie. W tej sytuacji lokalne władze zdecydowały się na bezprecedensowy krok.

Od początku tygodnia, a więc od święta Diwali, podczas którego odpalano race i petardy, jakość powietrza w Delhi w Indiach drastycznie się pogorszyła. Według szwajcarskiej firmy IQAir, specjalizującej się w monitorowaniu jakości powietrza, we wtorek o świcie poziom mikrocząstek PM2,5 przekroczył dzienną normę ponad 56-krotnie. W piątek rano stężenie PM2,5 w niektórych częściach Delhi było 24 razy wyższe niż próg ustalony przez WHO.

Agencja Reuters podała, że z powodu smogu do szpitali w Delhi zgłasza się coraz więcej pacjentów z problemami oddechowymi. W celu poprawienia jakości powietrza lokalne władze zdecydowały się po raz pierwszy użyć nowych technik.

Bezprecedensowy krok

Jak poinformowała agencja AFP, władze aglomeracji postanowiły po raz pierwszy zasiać chmury w nadziei na wywołanie deszczu, który rozproszy smog.

- Przeprowadzono lot testowy, (...) podczas którego odpalono rakiety do zasiewania chmur - powiadomił w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem Manjinder Singh Sirsa, minister środowiska we władzach Delhi.

Sirsa dodał, że lot miał na celu sprawdzenie możliwości zasiewania chmur oraz ocenę możliwości sprzętu do zasiewania i rakiet. Magistrat stolicy Indii przewiduje, że jeżeli nie zmienią się warunki atmosferyczne, deszcz powinien spaść 29 października.

Czym jest zasiewanie chmur?

W celu wywołania opadów deszczu lub śniegu do atmosfery dostarcza się związków chemicznych takich jak jodek srebra lub suchy lód. Ułatwiają one kondensację wody, co może powodować opady. Technologia zasiewania chmur wywołuje jednak spore kontrowersje. Eksperci zaznaczają, że chociaż rozwiązanie to może przynieść tymczasową ulgę w smogu, nie jest ono trwałe. Niewykluczone, że jego częste stosowanie może przyczynić się do powstania suchych warunków atmosferycznych, w których smog stanie się jeszcze bardziej uporczywy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie

Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie

Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm

Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm

Polska

Smog w Dehli

Delhi jest gęsto zaludnionym 30-milionowym megamiastem. Regularnie plasuje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych stolic świata. Każdej zimy chłodne powietrze pozostaje uwięzione pod warstwą cieplejszego. Uniemożliwia to rozproszenie się gęstej, toksycznej chmury, generowanej przez fabryki, ruch uliczny oraz rolników, wypalających resztki pożniwne, by przygotować pola pod nowy zasiew. Stężenia najbardziej niebezpiecznego pyłu PM2,5 wielokrotnie przekraczają dzienne maksymalne normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - przypomniała AFP.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
SmogIndie
Czytaj także:
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
Pogoda
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica