Odpalono rakiety, by walczyć ze smogiem

Od początku tygodnia, a więc od święta Diwali, podczas którego odpalano race i petardy, jakość powietrza w Delhi w Indiach drastycznie się pogorszyła. Według szwajcarskiej firmy IQAir, specjalizującej się w monitorowaniu jakości powietrza, we wtorek o świcie poziom mikrocząstek PM2,5 przekroczył dzienną normę ponad 56-krotnie. W piątek rano stężenie PM2,5 w niektórych częściach Delhi było 24 razy wyższe niż próg ustalony przez WHO.

Agencja Reuters podała, że z powodu smogu do szpitali w Delhi zgłasza się coraz więcej pacjentów z problemami oddechowymi. W celu poprawienia jakości powietrza lokalne władze zdecydowały się po raz pierwszy użyć nowych technik.

Bezprecedensowy krok

Jak poinformowała agencja AFP, władze aglomeracji postanowiły po raz pierwszy zasiać chmury w nadziei na wywołanie deszczu, który rozproszy smog.

- Przeprowadzono lot testowy, (...) podczas którego odpalono rakiety do zasiewania chmur - powiadomił w oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem Manjinder Singh Sirsa, minister środowiska we władzach Delhi.

Sirsa dodał, że lot miał na celu sprawdzenie możliwości zasiewania chmur oraz ocenę możliwości sprzętu do zasiewania i rakiet. Magistrat stolicy Indii przewiduje, że jeżeli nie zmienią się warunki atmosferyczne, deszcz powinien spaść 29 października.

Czym jest zasiewanie chmur?

W celu wywołania opadów deszczu lub śniegu do atmosfery dostarcza się związków chemicznych takich jak jodek srebra lub suchy lód. Ułatwiają one kondensację wody, co może powodować opady. Technologia zasiewania chmur wywołuje jednak spore kontrowersje. Eksperci zaznaczają, że chociaż rozwiązanie to może przynieść tymczasową ulgę w smogu, nie jest ono trwałe. Niewykluczone, że jego częste stosowanie może przyczynić się do powstania suchych warunków atmosferycznych, w których smog stanie się jeszcze bardziej uporczywy.

Smog w Dehli

Delhi jest gęsto zaludnionym 30-milionowym megamiastem. Regularnie plasuje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych stolic świata. Każdej zimy chłodne powietrze pozostaje uwięzione pod warstwą cieplejszego. Uniemożliwia to rozproszenie się gęstej, toksycznej chmury, generowanej przez fabryki, ruch uliczny oraz rolników, wypalających resztki pożniwne, by przygotować pola pod nowy zasiew. Stężenia najbardziej niebezpiecznego pyłu PM2,5 wielokrotnie przekraczają dzienne maksymalne normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - przypomniała AFP.