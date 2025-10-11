Logo TVN24
Świat

Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół

561455483_18091173070878720_5576297539216801611_n
Gdyńskie hotele dla zapylaczy
Źródło: Fakty/TVN24
Pół miliona pszczół spłonęło w zachodniej Holandii. Jak podała lokalna policja, znajdujące się w miejskim parku ule zostały celowo podpalone - sprawca zastosował środki przyspieszające spalanie.

Policja w Almere, mieście położonym na wschód od Amsterdamu, poinformowała o zdarzeniu w mediach społecznościowych. Ule ustawione były w jednym z miejskich parków, a we wtorek po południu strawił je ogień. Funkcjonariusze podali, że doszło do celowego podpalenia i zaapelowali do świadków o przekazanie informacji na temat zdarzenia. 

Spłonęło 10 uli

W rozmowie z lokalną stacją telewizyjną pszczelarz Harold Stringer, który opiekował się ulami, przekazał, że każdy ul był domem dla kolonii liczącej od 40 do 60 tysięcy pszczół. Łącznie spłonęło ich 10, co oznacza śmierć około pół miliona owadów.

- To naprawdę bolesne, że moje ule zginęły - powiedział, dodając, że opiekował się pszczelimi rodzinami przez około dziewięć lat.

Śledztwo policji wykazało, że do podpalenia uli, które stały na paletach w zalesionej części parku, użyto substancji przyspieszającej spalanie. Prawie żadna z pszczół nie przeżyła.

Według danych holenderskiego rządu ponad połowa z 360 gatunków pszczół występujących w kraju jest zagrożona wyginięciem. Populacje tych owadów na całym świecie się kurczą, osłabione przez choroby pasożytnicze, zatrucia pestycydami i trudniejszym dostępem do substancji pokarmowych przez zmiany klimatu.

Autorka/Autor: ast

Źródło: BBC, telegraaf.nl

Źródło zdjęcia głównego: Politie Almere West Poort/FB

Holandia zwierzęta owady
