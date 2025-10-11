Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół

Gdyńskie hotele dla zapylaczy Źródło: Fakty/TVN24

Policja w Almere, mieście położonym na wschód od Amsterdamu, poinformowała o zdarzeniu w mediach społecznościowych. Ule ustawione były w jednym z miejskich parków, a we wtorek po południu strawił je ogień. Funkcjonariusze podali, że doszło do celowego podpalenia i zaapelowali do świadków o przekazanie informacji na temat zdarzenia.

Spłonęło 10 uli

W rozmowie z lokalną stacją telewizyjną pszczelarz Harold Stringer, który opiekował się ulami, przekazał, że każdy ul był domem dla kolonii liczącej od 40 do 60 tysięcy pszczół. Łącznie spłonęło ich 10, co oznacza śmierć około pół miliona owadów.

- To naprawdę bolesne, że moje ule zginęły - powiedział, dodając, że opiekował się pszczelimi rodzinami przez około dziewięć lat.

Śledztwo policji wykazało, że do podpalenia uli, które stały na paletach w zalesionej części parku, użyto substancji przyspieszającej spalanie. Prawie żadna z pszczół nie przeżyła.

Według danych holenderskiego rządu ponad połowa z 360 gatunków pszczół występujących w kraju jest zagrożona wyginięciem. Populacje tych owadów na całym świecie się kurczą, osłabione przez choroby pasożytnicze, zatrucia pestycydami i trudniejszym dostępem do substancji pokarmowych przez zmiany klimatu.