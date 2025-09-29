Hiszpania, Walencja. Powódź. Z zalanego domu ewakuowano rodzinę z dziećmi

Zalania w Hiszpanii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek trwa sprzątanie po powodzi, która nawiedziła w weekend część hiszpańskiej prowincji Walencja. Prawie rok temu region ten zmagał się z niszczycielską wodą, która zabiła ponad 220 osób. - Całą noc chodziłam i sprawdzałam, czy woda nas nie zalewa. 11 miesięcy temu wszystko straciliśmy - powiedziała Clotilde Guerrero, mieszka Walencji.

W niedzielę przez prowincję Walencja przeszła gwałtowna burza, podczas której mocno padało. Opady doprowadziły do powodzi i podtopień między innymi w gminie Aldaia. - Noc była niezwykle trudna. Burza, którą przeżyliśmy, była szokująca, hałas był ogłuszający. Błyskawice i grzmoty sprawiły, że zamarliśmy - opowiadał burmistrz gminy Aldaia.

Ewakuacja rodziny

Na poniższym nagraniu widać, jak z zalanego domu położonego w gminie Aldaia ratownicy ewakuują za pomocą pontonów rodzinę z dziećmi. Gmina ta została mocno dotknięta przed ulewy. Wiele dróg i budynków zostało zalanych.

Zalania w Hiszpanii Źródło: Reuters

Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed obfitymi opadami deszczu. Czerwone alarmy, najwyższego stopnia, obowiązują na terenie Walencji i Tarragony. Z komunikatu wynika, że w ciągu 12 godzin spadnie tam 180 litrów wody na metr kwadratowy. Kolejną porcję obfitych opadów może przynieść cyklon Gabrielle. Uderzył on w portugalskie Azory w piątek 26 września. Teraz i w Hiszpanii może namieszać.

Meteorolodzy AEMET poinformowali, że w delcie rzeki Ebro w ciągu sześciu do ośmiu godzin spadło od 160 do 200 l/mkw.

🔴⛈️AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.

¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!



➡️ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.

➡️ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.



➡️ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025 Rozwiń