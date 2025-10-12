W Murcji służby ratowały kierowców z zalanych pojazdów Źródło: Guardia Civil/Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Alice przyniosła potężne ulewy w południowo-wschodniej Hiszpanii. Burza uderzyła w Walencję, Katalonię, Baleary oraz Murcję.

Ostrzeżenia przed ulewami w części Hiszpanii

Nadal obowiązują pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu, które wydała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET. Z komunikatu wynika, że miejscami w niedzielę może spaść w ciągu godziny nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Takie sumy opadów mogą doprowadzić do kolejnych podtopień - ostrzegają eksperci.

12/10 07:36 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/lttiCxOpQy — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025 Rozwiń

Zalane ulice i domy

Po obfitych opadach deszczu zalane zostały ulice, domy i garaże między innymi w walenckiej gminie Carcaixent. W sobotę w ciągu godziny spadło tam aż 110 l/mkw.

Według Walenckiego Stowarzyszenia Meteorologicznego (Avamet), ulice Carcaixent zostały zalane w ciągu zaledwie kilku minut. W gminie odnotowano opady o sumie 200 l/mkw. 110 l/mkw. spadło w ciągu godziny (między 16.35 a 17.35 lokalnego czasu w sobotę), a 70 l/mkw. w pół godziny.

Burmistrzyni tej gminy Carolina Almiñana zaapelowała w sobotę do mieszkańców o niewychodzenie z domów, ponieważ obecność ludzi i samochodów na drogach utrudnia pracę strażakom. Przekazała, że w wielu miejscach wciąż nie ma prądu., ale trwające prace nad ich przywróceniem.

Władze wysyłają alerty do mieszkańców

Jak napisał w sobotę dziennik "El Pais", opady deszczu były szczególnie intensywne w nocy z piątku na sobotę w Walencji, południowej części prowincji Castellon i północnej części prowincji Alicante. W gminie Miramar w Walencji spadło w ciągu 72 godzin 268 l/mkw., a w gminie Gandia odnotowano 262 l/mkw.

Około godziny w sobotę 18.30 rząd Balearów wysłał alert do mieszkańców wysp Formentera i Majorka, wzywając ich do unikania "niepotrzebnych" podróży z powodu "ulewnego deszczu" i apelując o zachowanie "maksymalnej ostrożności".

Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN

Zamknięte drogi, brak prądu

W Walencji z powodu ulew zostało zamkniętych kilka dróg, między innymi autostrada AP-7 w rejonie gminy Pilar de la Horadada. W tym rejonie ewakuowano około 70 osób.

Na Balearach ponad 900 odbiorców nie ma prądu. Większość z nich, około 600, to mieszkańcy Formentery. Burza spowodowała również odwołanie 17 lotów. Obowiązujące tam ostrzeżenie drugiego stopnia przed ulewami w sobotę po godzinie 20 ma osłabnąć do pierwszego stopnia.

Burza Alice w Hiszpanii Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami Źródło: PAP/EPA/Marcial Guillen Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN Burza Alice w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN

Kierowcy uwięzieni w pojazdach

W sobotę rano w Murcji było groźnie. Woda zaskoczyła niektórych kierowców, którzy byli ratowani z zalanych pojazdów przez służbę Guardia Civil.

Ewakuacja kempingu

W piątek żywioł nawiedził miasto Kartagena, gdzie władze ewakuowały ponad sto osób. Większość z nich to mieszkańcy kempingu Villas Caravaning, szczególnie narażonego na zalanie z powodu spływu wody ze wzgórza. Władze zapewniły im schronienie w miejscowej sali sportowej.

Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN