Alice przyniosła potężne ulewy w południowo-wschodniej Hiszpanii. Burza uderzyła w Walencję, Katalonię, Baleary oraz Murcję.
Ostrzeżenia przed ulewami w części Hiszpanii
Nadal obowiązują pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu, które wydała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET. Z komunikatu wynika, że miejscami w niedzielę może spaść w ciągu godziny nawet 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Takie sumy opadów mogą doprowadzić do kolejnych podtopień - ostrzegają eksperci.
Zalane ulice i domy
Po obfitych opadach deszczu zalane zostały ulice, domy i garaże między innymi w walenckiej gminie Carcaixent. W sobotę w ciągu godziny spadło tam aż 110 l/mkw.
Według Walenckiego Stowarzyszenia Meteorologicznego (Avamet), ulice Carcaixent zostały zalane w ciągu zaledwie kilku minut. W gminie odnotowano opady o sumie 200 l/mkw. 110 l/mkw. spadło w ciągu godziny (między 16.35 a 17.35 lokalnego czasu w sobotę), a 70 l/mkw. w pół godziny.
Burmistrzyni tej gminy Carolina Almiñana zaapelowała w sobotę do mieszkańców o niewychodzenie z domów, ponieważ obecność ludzi i samochodów na drogach utrudnia pracę strażakom. Przekazała, że w wielu miejscach wciąż nie ma prądu., ale trwające prace nad ich przywróceniem.
Władze wysyłają alerty do mieszkańców
Jak napisał w sobotę dziennik "El Pais", opady deszczu były szczególnie intensywne w nocy z piątku na sobotę w Walencji, południowej części prowincji Castellon i północnej części prowincji Alicante. W gminie Miramar w Walencji spadło w ciągu 72 godzin 268 l/mkw., a w gminie Gandia odnotowano 262 l/mkw.
Około godziny w sobotę 18.30 rząd Balearów wysłał alert do mieszkańców wysp Formentera i Majorka, wzywając ich do unikania "niepotrzebnych" podróży z powodu "ulewnego deszczu" i apelując o zachowanie "maksymalnej ostrożności".
Zamknięte drogi, brak prądu
W Walencji z powodu ulew zostało zamkniętych kilka dróg, między innymi autostrada AP-7 w rejonie gminy Pilar de la Horadada. W tym rejonie ewakuowano około 70 osób.
Na Balearach ponad 900 odbiorców nie ma prądu. Większość z nich, około 600, to mieszkańcy Formentery. Burza spowodowała również odwołanie 17 lotów. Obowiązujące tam ostrzeżenie drugiego stopnia przed ulewami w sobotę po godzinie 20 ma osłabnąć do pierwszego stopnia.
Kierowcy uwięzieni w pojazdach
W sobotę rano w Murcji było groźnie. Woda zaskoczyła niektórych kierowców, którzy byli ratowani z zalanych pojazdów przez służbę Guardia Civil.
Ewakuacja kempingu
W piątek żywioł nawiedził miasto Kartagena, gdzie władze ewakuowały ponad sto osób. Większość z nich to mieszkańcy kempingu Villas Caravaning, szczególnie narażonego na zalanie z powodu spływu wody ze wzgórza. Władze zapewniły im schronienie w miejscowej sali sportowej.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek, dd, anw/ast
Źródło: El Pais, Reuters, infobae.com, AEMET
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARCIAL GUILLEN