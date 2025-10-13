Logo TVN24
Świat

Hiszpania. Ludzie uwięzieni w samochodach, wstrzymane kursowanie pociągów

Hiszpania
Ulewy w Katalonii
Źródło: Reuters, Manel A. Vernet.
Powodzie, które były następstwem obfitych opadów deszczu, nawiedziły prowincję Tarragona w hiszpańskiej Katalonii. Z powodu żywiołu zamknięto autostrady, odwołano zajęcia w szkołach i wstrzymano kursowanie pociągów.

Władze prowincji Tarragona, która położona jest w południowej części Katalonii, zmagają się z powodziami. Jak donoszą hiszpańskie media, wywołały je ulewne deszcze związane z burzą Alice. Żywioł nawiedził w ostatnich dniach południowo-wschodnią część kraju, w tym archipelag Balearów.

Ludzie uwięzieni w autach

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania na których widać, jak strumienie błotnistej wody przetaczają się przez miasta La Ràpita i Santa Bàrbara w prowincji Tarragona, porywając wszystko, co stanie im na drodze. Jak podała stacja BBC, wody powodziowe uwięziły wiele osób w ich samochodach, służby miały pracowitą noc. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

Odwołane zajęcia w szkołach, wstrzymane kursowanie pociągów

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla południowej części Tarragony. W poniedziałek na terenie tego regionu również obowiązują alarmy, ale drugiego stopnia.

Katalońska Agencja Obrony Cywilnej zaapelowała do mieszkańców delty rzeki Ebro w Tarragonie o pozostanie w domach. W rejonie w ciągu 12 godzin może spaść jeszcze 180 litrów wody na metr kwadratowy. - Sytuacja jest skomplikowana i prognozowane są dalsze opady deszczu - powiedziała Cristina Vicente, starsza urzędniczka agencji.

Warunki pogodowe doprowadziły do zamknięcia między innymi trasy AP-7 na odcinku między miejscowościami Freginals a Ulldecona. W korkach utknęło wiele pojazdów. Z powodu wody na torach nie kursują również pociągi między Barceloną a Walencją. Szef katalońskiego rządu, Salvador Illa, wezwał w niedzielę wieczorem mieszkańców do zachowania maksymalnej ostrożności. Poinformował również, że w poniedziałek zajęcia edukacyjne, sportowe i niektóre usługi placówek służby zdrowia będą zawieszone w południowej Tarragonie.

Zjawisko DANA

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). Powstaje, gdy zimne powietrze styka się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym. Prowadzi to do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, trąby powietrzne i powodzie. Niemal dokładnie rok temu, pod koniec października, powodzie powstałe w wyniku DANA we Wspólnocie Walenckiej doprowadziły do śmierci ponad 220 osób.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Guardia Civil

