Ulewy w Katalonii Źródło: Reuters, Manel A. Vernet.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze prowincji Tarragona, która położona jest w południowej części Katalonii, zmagają się z powodziami. Jak donoszą hiszpańskie media, wywołały je ulewne deszcze związane z burzą Alice. Żywioł nawiedził w ostatnich dniach południowo-wschodnią część kraju, w tym archipelag Balearów.

Ludzie uwięzieni w autach

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania na których widać, jak strumienie błotnistej wody przetaczają się przez miasta La Ràpita i Santa Bàrbara w prowincji Tarragona, porywając wszystko, co stanie im na drodze. Jak podała stacja BBC, wody powodziowe uwięziły wiele osób w ich samochodach, służby miały pracowitą noc. Jak dotąd nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani rannych.

Los compañeros de la Agrupación de Tráfico realizaban esta mañana en la carretera EI-20 de Ibiza el rescate de una persona atrapada por la lluvia en el interior de un paso subterráneo.#Precaución si tienes que salir a la carretera en las zonas afectadas por la DANA, comprueba… pic.twitter.com/odgcCf5rjE — Guardia Civil (@guardiacivil) October 12, 2025 Rozwiń

Odwołane zajęcia w szkołach, wstrzymane kursowanie pociągów

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla południowej części Tarragony. W poniedziałek na terenie tego regionu również obowiązują alarmy, ale drugiego stopnia.

Katalońska Agencja Obrony Cywilnej zaapelowała do mieszkańców delty rzeki Ebro w Tarragonie o pozostanie w domach. W rejonie w ciągu 12 godzin może spaść jeszcze 180 litrów wody na metr kwadratowy. - Sytuacja jest skomplikowana i prognozowane są dalsze opady deszczu - powiedziała Cristina Vicente, starsza urzędniczka agencji.

13/10 00:18 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/UCLYCizUh1 — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025 Rozwiń

Warunki pogodowe doprowadziły do zamknięcia między innymi trasy AP-7 na odcinku między miejscowościami Freginals a Ulldecona. W korkach utknęło wiele pojazdów. Z powodu wody na torach nie kursują również pociągi między Barceloną a Walencją. Szef katalońskiego rządu, Salvador Illa, wezwał w niedzielę wieczorem mieszkańców do zachowania maksymalnej ostrożności. Poinformował również, że w poniedziałek zajęcia edukacyjne, sportowe i niektóre usługi placówek służby zdrowia będą zawieszone w południowej Tarragonie.

Zjawisko DANA

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (hiszp. depresion aislada en niveles altos). Powstaje, gdy zimne powietrze styka się nad Morzem Śródziemnym z ciepłym i wilgotnym. Prowadzi to do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, trąby powietrzne i powodzie. Niemal dokładnie rok temu, pod koniec października, powodzie powstałe w wyniku DANA we Wspólnocie Walenckiej doprowadziły do śmierci ponad 220 osób.

La precipitació intensa que es manté sobre el Montsià ha provocat inundacions a diversos punts. Des de Godall en Joan Fernandez ens envia aquests vídeos. pic.twitter.com/PqcSiRjcLY — Meteocat (@meteocat) October 12, 2025 Rozwiń