Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Drogi pod wodą, zamknięte szkoły. "Nadzwyczajny stopień zagrożenia"

|
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Samochód uwięziony przez powódź w Murcji
Źródło: Reuters/Guardia Civil
Burza Alice szaleje nad Hiszpanią. Krajowa agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenia najwyższego stopnia dla dwóch prowincji - w piątek spodziewane są tam gwałtowne, obfite opady deszczu. W części kraju lało już w czwartek, a woda zbierała się na ulicach.

Alice to pierwsza nazwana burza w tym sezonie, która nadciągnęła nad Hiszpanię. W piątek agencja meteorologiczna AEMET ogłosiła alarmy czerwonego, najwyższego stopnia dla okolic miast Alicante, Kartagena i Mazarron. W ciągu 12 godzin spodziewane są tam opady rzędu 180 litrów na metr kwadratowy, a w szczytowym momencie ulewy w godzinę może napadać aż 60 l/mkw.

"Nadzwyczajny stopień zagrożenia. Mogą wystąpić powodzie i gwałtowne wezbrania rzek. Postępuj zgodnie z zaleceniami służb ratowniczych" - przekazali meteorolodzy w mediach społecznościowych.

Odwołane zajęcia, utrudnienia na kolei

Jak podały lokalne media, w południowo-wschodniej Hiszpanii deszcz zaczął padać w środę wieczorem. W czwartek najsilniej padało w Walencji, gdzie prawie rok temu doszło do tragicznych powodzi - w rejonie rezerwatu przyrody La Albufera zanotowano 44,8 l/mkw., a w gminie Catarroja - 39,8 l/mkw. Strażacy byli wzywani do wypompowywania wody z zalanych ulic i usuwania powalonych przez burzę drzew.

Ulewy nawiedziły także Murcję. W miejscowości Torre-Pacheco niedaleko Kartageny deszcz spowodował zalanie kilku dróg. Jeden z pojazdów został zalany wodą, jednak jego pasażerów nie trzeba było ratować.

Władze regionu Murcji ogłosiły zawieszenie zajęć w piątek we wszystkich szkołach w gminach objętych czerwonym alertem. Uniwersytet w Murcji również odwołał wszystkie zajęcia stacjonarne i zalecił pracownikom unikanie podróży służbowych ze względu na pogodę. Utrudnienia dotknęły także 36 połączeń kolejowych z Walencji, Alicante i Murcji.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: RTVE, AEMET

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KAI FORSTERLING

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaPowódź
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Wstrząsy na Filipinach. "Przygotujcie się na zniszczenia"
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
Prognoza
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
Prognoza
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
Ciekawostki
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
Nauka
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
Prognoza
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica