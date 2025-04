Decyzja Trumpa ma pomóc rybakom. Naukowcy apelują, że tylko im przeszkodzi

W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał dwa rozporządzenia wykonawcze dotyczące rybołówstwa na pacyficznych wodach USA. Jedno z nich dotyczyło Narodowego Pomnika Morskiego Dziedzictwa Wysp Pacyfiku - rezerwatu przyrody, zajmującego ponad milion kilometrów kwadratowych. Obszar ten został po raz pierwszy wydzielony i objęty ochroną w 2009 roku decyzją George'a W. Busha i rozszerzony do obecnego zasięgu przez Baracka Obamę w 2014 r. Dotychczas prawo zabraniało prowadzenia na nim połowów komercyjnych.

Wspieranie rybołówstwa

W proklamacji Trump zapewnił, że proponowane zmiany będą wspierać amerykańskie komercyjne połowy bez negatywnego wpływu na zasoby w obrębie pomnika. Jak dodał, w wyniku zakazu amerykańskie jednostki rybackie straciły dostęp do prawie połowy wyłącznej strefy ekonomicznej Stanów Zjednoczonych dookoła wysp Pacyfiku. Trump ocenił, że prawo to jest szkodliwe dla terytoriów Stanów Zjednoczonych, takich jak Samoa Amerykańskie, których gospodarka jest zależna od przemysłu rybnego.

- Stwierdzam, że odpowiednio zarządzane połowy komercyjne nie zagroziłyby obiektom o znaczeniu naukowym i historycznym wchodzącym w skład obszaru - podkreślił prezydent. Jak zaznaczył, prośba o rozluźnienie prawa na wodach Narodowego Pomnika Morskiego Dziedzictwa Wysp Pacyfiku było inicjatywą Aumui Amaty, reprezentantki Samoa Amerykańskiego do Kongresu. Sama polityczka podkreśliła, że rozwiązanie to jest ważne dla stabilności i przyszłości gospodarki Samoa Amerykańskiego oraz bezpieczeństwa żywnościowego USA.

"Te wyspy to nie tylko kropki na mapie"

- To prezent dla przemysłowych flot rybackich i policzek wymierzony nauce i mieszkańcom wysp Pacyfiku - powiedział Maxx Phillips z hawajskiego biura organizacji Centrum Badań nad Bioróżnorodnością. - Te wyspy to nie tylko kropki na mapie, to szalupy ratunkowe różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego. Ta lekkomyślna decyzja zdradza integralność środowiska na rzecz krótkoterminowych zysków i będzie miała trwały wpływ na życie morskie - uzupełnił.