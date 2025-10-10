Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji

foki foka shutterstock_1633388596
Likaony pstre to zwierzęta zagrożone wyginięciem
Źródło: Shutterstock
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody ogłosiła nową Czerwoną księgę gatunków zagrożonych. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się arktyczne foki i ptaki, których liczebność szybko spada. Są jednak także powody do optymizmu - niektóre gatunki zwiększyły swoją liczebność.

W Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa konferencja Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest ogłoszenie nowej edycji Czerwonej księgi, czyli listy gatunków zagrożonych.

- Czerwona księga rejestruje objawy wymierania gatunków - powiedział Jon Paul Rodriguez, przewodniczący Komisji Ochrony Gatunków IUCN, w rozmowie z CNN. - To jak termometr, gdy jesteśmy chorzy i musimy zmierzyć, co jest nie tak. Musimy działać.

Po aktualizacji lista zawiera 172 620 gatunków, z czego 48 646 jest zagrożonych wyginięciem. Sześć nowych gatunków zostało uznanych za wymarłe, w tym zębiełek Crocidura trichura, ślimak Conus lugubris czy kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris. Wszystkie nie były obserwowane od dziesiątek lat.

Foki giną przez zmniejszającą się powierzchnię lodu morskiego

Specjaliści z IUCN podali, że wyniku działalności człowieka, w tym napędzanych nią zmian klimatycznych, arktyczne foki znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Kapturnik morski został przeniesiony z poziomu narażonego na zagrożony, a dwa gatunki - fokowąs brodaty i lodofoka grenladzka - stały się bliskie zagrożeniu.

Według IUCN głównym zagrożeniem dla fok Arktyki jest spadek powierzchni lodu morskiego spowodowany globalnym ociepleniem. Foki potrzebują lodu do rozrodu i wychowywania młodych, a także do linienia, odpoczynku i dostępu do żerowisk. Ponadto ocieplanie się klimatu sprawia, że Arktyka staję się łatwiej dostępna dla ludzi, co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla tych gatunków.

Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Źródło: Shutterstock

Wielu ptakom grozi działalność człowieka

Wyginięcie zagraża również wielu gatunkom ptaków. 1256 z 11 185 gatunków (czyli 11,5 procent) uznawanych jest za zagrożone. Naukowcy podkreślili, że kurczą się populacje 61 procent gatunków ptaków - to znacznie więcej niż w 2016 roku, gdy problem spadku liczebności dotyczył 44 procent gatunków.

Za najważniejsze czynniki powodujące spadek populacji ptaków IUCN uznaje utratę i degradację siedlisk wywoływane ekspansją i intensyfikacją rolnictwa oraz wycinką lasów. Utrata lasów tropikalnych stanowi zagrożenie dla ptaków zamieszkujących Madagaskar. Trzy gatunki zamieszkające wyspę, w tym brodawnik żółtobrzuchy, zostały uznane za narażone. Bliskie zagrożeniu stały się m.in. dzioborożec modrokoralowy zamieszkujący Afrykę Zachodnią i fletniczek północny z Afryki Centralnej.

Brodawnik żółtobrzuchy stał się narażony na wyginięcie
Brodawnik żółtobrzuchy stał się narażony na wyginięcie
Źródło: Shutterstock

Optymistyczny przypadek żółwia zielonego

Nie wszystkie gatunki znajdują się jednak w coraz gorszym położeniu. Eksperci przytoczyli budzący nadzieję przypadek żółwia zielonego, który zmienił swój status z zagrożonego na gatunek najmniejszej troski.

Od lat 70. ubiegłego wieku jego populacja wzrosła o 28 procent. Przyczyniły się do tego różne działania: ochrona samic i ich jaj na plażach, inicjatywy na rzecz ograniczenia niezrównoważonych połowów czy ograniczanie handlu. IUCN podkreśliło, że szczególnie skuteczne okazały się projekty podjęte na Wyspie Wniebowstąpienia, w Brazylii, Meksyku i na Hawajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu

Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu

Nauka
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej

Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej

Nauka

Autorka/Autor: kp/ast

Źródło: iucn.org, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętarośliny
Czytaj także:
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
Nauka
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne, trwa akcja ratunkowa
Świat
Golec piaskowy
To zwierzę żyje dziesięć razy dłużej niż kuzyni. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia" w Hiszpanii
Świat
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Pochmurny, deszczowy dzień
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
Prognoza
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
Prognoza
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
Ciekawostki
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
Nauka
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
Prognoza
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica