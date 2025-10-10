Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji

Likaony pstre to zwierzęta zagrożone wyginięciem Źródło: Shutterstock

W Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa konferencja Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest ogłoszenie nowej edycji Czerwonej księgi, czyli listy gatunków zagrożonych.

- Czerwona księga rejestruje objawy wymierania gatunków - powiedział Jon Paul Rodriguez, przewodniczący Komisji Ochrony Gatunków IUCN, w rozmowie z CNN. - To jak termometr, gdy jesteśmy chorzy i musimy zmierzyć, co jest nie tak. Musimy działać.

Po aktualizacji lista zawiera 172 620 gatunków, z czego 48 646 jest zagrożonych wyginięciem. Sześć nowych gatunków zostało uznanych za wymarłe, w tym zębiełek Crocidura trichura, ślimak Conus lugubris czy kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris. Wszystkie nie były obserwowane od dziesiątek lat.

Foki giną przez zmniejszającą się powierzchnię lodu morskiego

Specjaliści z IUCN podali, że wyniku działalności człowieka, w tym napędzanych nią zmian klimatycznych, arktyczne foki znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Kapturnik morski został przeniesiony z poziomu narażonego na zagrożony, a dwa gatunki - fokowąs brodaty i lodofoka grenladzka - stały się bliskie zagrożeniu.

Według IUCN głównym zagrożeniem dla fok Arktyki jest spadek powierzchni lodu morskiego spowodowany globalnym ociepleniem. Foki potrzebują lodu do rozrodu i wychowywania młodych, a także do linienia, odpoczynku i dostępu do żerowisk. Ponadto ocieplanie się klimatu sprawia, że Arktyka staję się łatwiej dostępna dla ludzi, co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla tych gatunków.

Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem Źródło: Shutterstock

Wielu ptakom grozi działalność człowieka

Wyginięcie zagraża również wielu gatunkom ptaków. 1256 z 11 185 gatunków (czyli 11,5 procent) uznawanych jest za zagrożone. Naukowcy podkreślili, że kurczą się populacje 61 procent gatunków ptaków - to znacznie więcej niż w 2016 roku, gdy problem spadku liczebności dotyczył 44 procent gatunków.

Za najważniejsze czynniki powodujące spadek populacji ptaków IUCN uznaje utratę i degradację siedlisk wywoływane ekspansją i intensyfikacją rolnictwa oraz wycinką lasów. Utrata lasów tropikalnych stanowi zagrożenie dla ptaków zamieszkujących Madagaskar. Trzy gatunki zamieszkające wyspę, w tym brodawnik żółtobrzuchy, zostały uznane za narażone. Bliskie zagrożeniu stały się m.in. dzioborożec modrokoralowy zamieszkujący Afrykę Zachodnią i fletniczek północny z Afryki Centralnej.

Brodawnik żółtobrzuchy stał się narażony na wyginięcie Źródło: Shutterstock

Optymistyczny przypadek żółwia zielonego

Nie wszystkie gatunki znajdują się jednak w coraz gorszym położeniu. Eksperci przytoczyli budzący nadzieję przypadek żółwia zielonego, który zmienił swój status z zagrożonego na gatunek najmniejszej troski.

Od lat 70. ubiegłego wieku jego populacja wzrosła o 28 procent. Przyczyniły się do tego różne działania: ochrona samic i ich jaj na plażach, inicjatywy na rzecz ograniczenia niezrównoważonych połowów czy ograniczanie handlu. IUCN podkreśliło, że szczególnie skuteczne okazały się projekty podjęte na Wyspie Wniebowstąpienia, w Brazylii, Meksyku i na Hawajach.