Świat

Trzęsienie ziemi w Chinach. Ranni i uszkodzone budynki

|
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Źródło: Reuters
Północno-zachodnie Chiny nawiedziło trzęsienie ziemi. Kilkanaście osób zostało rannych, wiele budynków zostało uszkodzonych. Kilka tysięcy mieszkańców musiało tymczasowo opuścić swoje domy.

W sobotę przed godziną 6 miejscowego czasu w prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6 - przekazało Centrum Sieci Trzęsień Ziemi w Chinach (CENC). Epicentrum znajdowało się około 140 na północny wschód od Lanzhou, stolicy prowincji, na głębokości około 10 kilometrów. Wstrząsy były silnie odczuwalne w powiatach Longxi, Zhangxian, Weiyuan, Lintao w mieście Dingxi i Wushan w południowej części prowincji Gansu.

Trzęsienie ziemi w Chinach. Tysiące osób opuściło swoje domy

Państwowy nadawca CCTV podał, że w wyniku trzęsienia ziemi obrażenia odniosło co najmniej 11 osób. Zostały zabrane do okolicznych szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trzęsienie zaskoczyło wielu mieszkańców podczas snu. Po przebudzeniu się sprawdzali swoje domy i podwórza. Niektórzy zauważyli drobne pęknięcia w ścianach oraz uszkodzone lub zawalone mury. Pracownicy służb usuwali gruzy. Do południa w sobotę miejscowego czasu około 7800 osób z powiatów Zhangxian i Longxi musiało tymczasowo opuścić swoje domy - przekazało centrum dowodzenia pomocą humanitarną w Dingxi.

Ta sama instytucja poinformowała, że w wyniku trzęsienia ziemi uszkodzonych zostało ponad 4300 budynków, a 17 zostało zniszczonych. Niektóre odcinki dróg w Longxi zostały zasypane gruzem i kamieniami, ale ruch kołowy przebiegał płynnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli

Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli

Wstrząsy wtórne na Kamczatce

Wstrząsy wtórne na Kamczatce

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Xinhua, AP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TAGI:
TAGI:
ChinyTrzęsienia ziemi
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
