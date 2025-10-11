Logo TVN24
Świat

Potężne wstrząsy na granicy kontynentów. Wydano czerwony alert

Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Potężne trzęsienie ziemi zarejestrowano na morzu między Ameryką Południową a Antarktydą. Wstrząsy o magnitudzie 7,6 doprowadziły do wydania czerwonego alertu przed możliwym tsunami dla południowego Chile. Po kilku godzinach ostrzeżenie zostało odwołane.

Jak podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), epicentrum trzęsienia znajdowało się w Cieśninie Drake'a oddzielającej Amerykę Południową od Półwyspu Antarktycznego. Do wstrząsów o magnitudzie 7,6 doszło około godziny 17.30 czasu lokalnego na głębokości około 10,5 kilometrów.

Na styku kontynentów

W związku z siłą zdarzenia, chilijska agencja zarządzania katastrofami SENAPRED wydała w piątek czerwony alert przed tsunami dla gminy Cabo de Hornos na południowych krańcach kraju. Pracownicy baz naukowych i lotniczych położonych na Antarktydzie zostali objęci nakazem ewakuacji. Po kilku godzinach ostrzeżenie zostało odwołane.

Lokalne media podały, że trzęsienie ziemi miało miejsce na pełnym morzu w miejscu, gdzie stykają się płyty tektoniczne Ameryki Południowej i Antarktydy. Najbliżej epicentrum znajduje się baza lotnicza Presidente Frei Montalva, którą zarządzają Chilijskie Siły Powietrzne. Jest ona częścią większego kompleksu, w którego skład wchodzi również lotnisko zapewniające kontrolę ruchu lotniczego na Antarktydzie.

Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Źródło: USGS

Autorka/Autor: ast

Źródło: USGS, CR Hoy, SENAPRED

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Chile Trzęsienia ziemi
