Burze śnieżne w USA. Może spaść ponad metr śniegu

Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu. Są one związane z potężnym frontem chłodnym, który przemieszcza się z Dakoty w kierunku Wielkich Jezior i północnego wschodu USA. Niesie ze sobą arktyczne powietrze z Kanady. W wielu regionach spodziewany jest pierwszy w tym sezonie śnieg.

Obfite opady śniegu w USA

Zdaniem synoptyków front chłodny może okazać się jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych regionach USA może spaść 60 centymetrów śniegu, a lokalnie nawet 120 cm. Tak obfite opady mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego i niemal zerowej widoczności.

Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie. Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwanią i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.

Lake effect snow expected to continue tonight and increase in intensity for many locations through early this week. This may lead to sudden drops in visibility and quickly deteriorating road conditions. Here is the latest snowfall forecast. 🌨️ pic.twitter.com/4xBE5dIoHn — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 9, 2025 Rozwiń

Apel służb

Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominają też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.

Be sure to prepare for cold weather tomorrow and Tuesday mornings by protecting the four Ps: people, pets, plants, and pipes 🧍🏻‍♂️🐾🪴⛲ pic.twitter.com/SnI8iYhPOj — NWS Memphis (@NWSMemphis) November 10, 2025 Rozwiń