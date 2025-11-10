Burze śnieżne w USA. Może spaść ponad metr śniegu

Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu. Są one związane z potężnym frontem chłodnym, który przemieszcza się z Dakoty w kierunku Wielkich Jezior i północnego wschodu USA. Niesie ze sobą arktyczne powietrze z Kanady. W wielu regionach spodziewany jest pierwszy w tym sezonie śnieg.
Obfite opady śniegu w USA
Zdaniem synoptyków front chłodny może okazać się jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych regionach USA może spaść 60 centymetrów śniegu, a lokalnie nawet 120 cm. Tak obfite opady mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego i niemal zerowej widoczności.
Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie. Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwanią i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.
Apel służb
Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominają też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.
