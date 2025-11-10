Logo TVN24
Świat

Burze śnieżne w USA. Może spaść ponad metr śniegu

Śnieg, USA
Śnieg w stanie Wirginia
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Mieszkańcy regionu Wielkich Jezior przygotowują się do pierwszego uderzenia zimy. Miejscami może spaść ponad metr śniegu. Taka aura może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego.

Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu. Są one związane z potężnym frontem chłodnym, który przemieszcza się z Dakoty w kierunku Wielkich Jezior i północnego wschodu USA. Niesie ze sobą arktyczne powietrze z Kanady. W wielu regionach spodziewany jest pierwszy w tym sezonie śnieg.

Obfite opady śniegu w USA

Zdaniem synoptyków front chłodny może okazać się jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych regionach USA może spaść 60 centymetrów śniegu, a lokalnie nawet 120 cm. Tak obfite opady mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego i niemal zerowej widoczności.

Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie. Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwanią i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.

Apel służb

Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominają też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.

Autorka/Autor: anw

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

