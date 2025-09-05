Logo TVN24
Świat

Wiatr przewracał samochody

Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Burza tropikalna przewracała samochody w Japonii
Źródło: ENEX
W piątek do Japonii dotarła burza tropikalna Peipah, która przyniosła silny wiatr i opady deszczu. Żywioł spowodował wiele szkód w kilku prefekturach: uszkodził budynki, przewrócił samochody i zakłócił kursowanie pociągów.

Japonia zmaga się z burzą tropikalną Peipah. W piątek żywioł dwukrotnie uderzył w Wyspy Japońskie - najpierw, około godziny 1 lokalnego czasu, w prefekturę Kochi na wyspie Sikoku, a potem, około godziny 9, w północną część prefektury Wakayama na wyspie Honsiu. Burza przyniosła silny wiatr i deszcz - miejscami opady przekroczyły 120 litrów na metr kwadratowy.

Wiatr uszkadzał domy i przewracał samochody

Burza tropikalna zaznaczyła swoją obecność w prefekturze Shizuoka na wyspie Honsiu. Porywy wiatry uszkodziły dziesiątki domów i sklepów oraz przewróciły na bok ciężarówkę. Władze poinformowały, że wiele osób odniosło obrażenia w wyniku kontaktu z potłuczonym szkłem.

- Przestraszyłam się, bo budynek trząsł się mocniej niż podczas trzęsienia ziemi, mimo że jest wykonany ze zbrojonego betonu - powiedziała 60-letnia pracownica restauracji w Shizuoce.

Groźna pogoda zapanowała także w prefekturze Ibaraki, również znajdującej się na wyspie Honsiu. Tam silny wiatr też przewrócił auto, tym razem osobowe. Stało się to na parkingu w mieście Hitachi.

Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Silny wiatr przyniesiony przez burzę tropikalną przewracał samochody w Japonii
Źródło: ENEX

Przerwy w dostawie prądu i utrudnienia w transporcie

Burza tropikalna Peipah spowodowała nie tylko uszkodzenia budynków i samochodów. Dostawca energii Chubu Electric Power Grid Co przekazał, że w pewnym momencie około 17 tysięcy domów w mieście Makinohara oraz innych okolicznych miejscowościach straciło dostęp do prądu.

Żywioł wywołał także utrudnienia w transporcie. Centralny i wschodni oddział Japan Railways, największego przewoźnika kolejowego w kraju, poinformował o opóźnieniach w kursowaniu Shinkansenów, pociągów dużych prędkości.

Prognozy podają, że w ciągu 24 godzin do sobotniego wieczora opady deszczu w regionie Kanto-Koshin, obejmującym Tokio, osiągną do 120 l/mkw.

Autorka/Autor: kp

Źródło: Japan Today, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

JaponiaHuragany, tajfuny, cyklony
