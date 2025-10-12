Logo TVN24
Świat

Australia. Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym

Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina w pobliżu plaży Wharton
Źródło: Reuters
Rekin ugryzł 14-latka w brzuch. Ciężko ranny nastolatek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, jego stan jest krytyczny.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 18.30 lokalnego czasu w pobliżu miasta Cook Esplanade położonego na wyspie Thursday Island w Australii. 14-latek pływał w wodzie, gdy zaatakował go rekin. Jak podają lokalne media, zwierzę ugryzło go w brzuch. Świadkowie ataku pomogli nastolatkowi wydostać się na brzeg.

Atak rekina

Początkowo ranny 14-latek został przewieziony do lokalnego szpitala na wyspie Thursday Island z poważnymi obrażeniami brzucha. Następnie przetransportowano go śmigłowcem w stanie zagrażającym życiu do szpitala uniwersyteckiego w Townsville w stanie Queensland. Rzecznik placówki medycznej poinformował w niedzielę, że stan pacjenta nadal jest krytyczny.

"To bardzo traumatyczne przeżycie dla chłopca, jego całej rodziny, ratowników i dla pracowników szpitala w Townsville, którzy udzielali mu pomocy" - napisał David Crisafulli, premier stanu Queensland. "Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze" - dodał.

Jak podają lokalne media, ataki rekinów w tym regionie są rzadkością. W przeszłości odnotowano śmiertelne wypadki na wyspie Thursday Island i w okolicy Cieśniny Torresa.

Wyspa Thursday, Australia
Wyspa Thursday, Australia
Źródło: Adobe Stock

Autorka/Autor: anw

Źródło: 7news.com.au, .abc.net.au

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Australia
