Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź

Do zdarzenia doszło w środę w Parku Narodowym Kenai Fjords w Seward na Alasce, około 125 kilometrów na południe od Anchorage, największego miasta stanu.

Dwóch turystów - kobieta i mężczyzna - wracało z wędrówki często uczęszczanym szlakiem, gdy natknęli się na niedźwiedzia - poinformował w komunikacie prasowym Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Alaski. Jak przekazała instytucja, para musiała walczyć ze zwierzęciem, w wyniku czego oboje odnieśli obrażenia.

Pogryzieni przez niedźwiedzia

Turyści powiedzieli policjantom, że zwierzę raniło kobietę w łydkę. Ponadto oboje zostali ugryzieni w pośladki. Kobieta i mężczyzna odnieśli obrażenia niezagrażające życiu, zostali opatrzeni w pobliskim szpitalu.

Władze Parków Narodowych zdecydowały się zamknąć szlak do odwołania. W czwartek na miejsce ataku przybyli miejscowi biolodzy i policjanci stanowi, w tym z oddziału zajmującego się dziką przyrodą, aby zbadać teren. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Alaski ostrzegł, aby mieszkańcy i turyści przebywający w okolicy zachowali czujność i na razie unikali tego obszaru.

Kolejny atak niedźwiedzia na Alasce

W Parku Narodowym Kenai Fjords żyją zarówno niedźwiedzie czarne, jak i brunatne. Służba Parków Narodowych podaje, że te drugie są bardziej skłonne do obrony swojego pożywienia lub terytorium, choć większość osobników ignoruje ludzi. Służba radzi, by w razie spotkania niedźwiedzia nie próbować go płoszyć. Jeśli niedźwiedź się zbliża, należy upaść na ziemię i udawać martwego, ale włączyć postawę obronną, jeśli zwierzę zacznie gryźć.

To nie pierwszy atak niedźwiedzia na Alasce w ostatnim czasie. Pod koniec sierpnia w Kenai, mieście graniczącym w parkiem narodowym, zwierzę zaatakowało mieszkankę, która wyszła pobiegać, wlokąc ją przez kilkadziesiąt metrów. Kobieta odniosła poważne obrażenia, ale przeżyła.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.