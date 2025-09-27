Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź

Do zdarzenia doszło w środę w Parku Narodowym Kenai Fjords w Seward na Alasce, około 125 kilometrów na południe od Anchorage, największego miasta stanu.
Dwóch turystów - kobieta i mężczyzna - wracało z wędrówki często uczęszczanym szlakiem, gdy natknęli się na niedźwiedzia - poinformował w komunikacie prasowym Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Alaski. Jak przekazała instytucja, para musiała walczyć ze zwierzęciem, w wyniku czego oboje odnieśli obrażenia.
Pogryzieni przez niedźwiedzia
Turyści powiedzieli policjantom, że zwierzę raniło kobietę w łydkę. Ponadto oboje zostali ugryzieni w pośladki. Kobieta i mężczyzna odnieśli obrażenia niezagrażające życiu, zostali opatrzeni w pobliskim szpitalu.
Władze Parków Narodowych zdecydowały się zamknąć szlak do odwołania. W czwartek na miejsce ataku przybyli miejscowi biolodzy i policjanci stanowi, w tym z oddziału zajmującego się dziką przyrodą, aby zbadać teren. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Alaski ostrzegł, aby mieszkańcy i turyści przebywający w okolicy zachowali czujność i na razie unikali tego obszaru.
Kolejny atak niedźwiedzia na Alasce
W Parku Narodowym Kenai Fjords żyją zarówno niedźwiedzie czarne, jak i brunatne. Służba Parków Narodowych podaje, że te drugie są bardziej skłonne do obrony swojego pożywienia lub terytorium, choć większość osobników ignoruje ludzi. Służba radzi, by w razie spotkania niedźwiedzia nie próbować go płoszyć. Jeśli niedźwiedź się zbliża, należy upaść na ziemię i udawać martwego, ale włączyć postawę obronną, jeśli zwierzę zacznie gryźć.
To nie pierwszy atak niedźwiedzia na Alasce w ostatnim czasie. Pod koniec sierpnia w Kenai, mieście graniczącym w parkiem narodowym, zwierzę zaatakowało mieszkankę, która wyszła pobiegać, wlokąc ją przez kilkadziesiąt metrów. Kobieta odniosła poważne obrażenia, ale przeżyła.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
